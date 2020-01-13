Başkan Gürbüz, tarihi bedesten yapma fikrini halka sordu

Altı otopark ve üst katları da işyeri ile büro olarak planlanan Candargazi İşhanı’nın temeli, 1991 yılında atılmıştı. Uzun yıllar sebze hali olarak kullanılan bölgeye yapılan işhanının inşaatı 3 yıl sürdü. 1994 yılında açılan Candargazi İşhanı, beklendiği gibi Elbistan’ın cazibe merkezlerinden biri olmadı. Açılan işyerleri teker teker kapandı. Sadece dış cephelerindeki dükkanlar faaliyetlerini sürdürebildi. Çeyrek asır önce yapılan Candargazi İşhanı’nın iç kısmındaki işyerleri ve üst katlardaki bürolar boş kaldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, aradan geçen süre içerisinde yıpranan ve önemli bir bölümü atıl kalan Candargazi İşhanı’nın yıkılarak yerine yeni bir bina yapılması yönündeki fikrini, halka sordu. Sosyal medya hesabından bir anket başlatan Başkan Gürbüz, bulunduğu bölgedeki ticari hayata katkı sunacak ve tarihi özelliği ile ön plana çıkacak bir bedesten yapma önerisi için vatandaşların düşüncesini öğrenmek amacıyla ilk kez bir anket düzenleyen isim oldu. Başkan Gürbüz’ün başlattığı ankete, ilk günden 4 bine yakın vatandaş katıldı. Verilen cevapların yüzde 93’ü ‘yapılmalı’ şeklinde olurken yüzde 7’si de aksi yönde görüş belirtti.

Candargazi İşhanı’nın yıkılmasını ve yerine tarihi bir bedesten yapılmasını isteyen vatandaşlar, yorumlarında Elbistan’ın simgesi olacak bir ticaret merkezi olması gerektiğini dile getirdiler.

Vatandaşlar, şu yorumları yaptılar:

“-Hem de öyle bir ticaret merkezi yapılmalı ki kentin simgesi olmalı... Alt katı da yeraltı çarşı olmalı...

-Otopark yapılsın

-Örnek İşhanı ve Candargazi İşhanı. İkisinin de yıkılıp tekrar yapılması lazım.

-Çocukluğumdan beri Candargazi İşhanı var ama sadece bir beton yığını.

-Siz yapmaya karar verdiyseniz, ben iyisini yapacağınızdan hiç şüphemiz yoktur. Sayın başkanım Allah yar ve yardımcınız olsun.

-Her şey Elbistan için. Sayın başkanımızı bu güzel çalışmalarından dolayı destekliyoruz.. Siyaset üstü bir yaklaşım ile her zaman destekçisiyiz.

-Candargazi yapılırken iç kısım kuyumcular çarşısı olarak düşünüldü ve bitiminde hiç bir kuyumcu taşınmadı.

-Yeni bir şey yapılacaksa iyi düşünülerek yapılması karar verilmesinde fayda var. Oradaki mevcut esnafı da düşünmek gerek.

-Alt katı parkla birleştirilerek kapalı otopark olursa iyi olur düşüncesindeyim.

-Memleketimizin gelişmiş modern mimari tarzda yeniliklere ihtiyaca vardır. Rabbim yolunuzu açık etsin sayın başkanım.”





