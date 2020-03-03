Başkan Gürbüz, Suriyelilere Türk bayrağı hediye etti

Öpüp alnına koyduğu şanlı bayrağımızı Suriyeli mültecilere veren Başkan Gürbüz, “Bu sancağın gölgesi, tarih boyunca mazlumların sığındığı en güvenli yer olmuştur” dedi.

Suriyeli mültecilerin Terminal Caddesi üzerindeki işyerlerini ziyaret eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Başkan Gürbüz, 34 Mehmetçiğimizin şehit düşmesiyle sonuçlanan hava saldırısının akabinde, Elbistan’ın adını da kullanarak yakılmak istenen fitne ateşine en güzel cevabı yine Elbistanlıların sağduyu ve kardeşlikle verdiğini söyledi.

Suriyeli mültecilere işyerlerine asmaları için Türk bayrağı hediye eden Başkan Gürbüz, “Şanlı bayrağımız, “Vatanımızın, istiklalimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olduğu kadar; İslam’ın ve Müslümanların sancağıdır” dedi.

Başkan Gürbüz, “Mazlumlara el uzatmak ve zalime karşı dik durmak, binlerce yıllık tarihimizin ve yüce dinimizin bize öğrettiği en büyük değerlerin başında gelir. Tüm dünya bilir ki; rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde olan herkes güvende ve emniyettedir. Türk bayrağının dalgalandığı yerde, mazlumun yüzü güler. Bugün bu şiarla bizimle aynı düşünceleri paylaşan, bu bayrağın kutsiyetine saygı gösteren, birlik ve beraberlik içerisinde aynı havayı soluduğumuz Suriyeli esnaflara şanlı bayrağımızı hediye ettik. Sağduyunun ve hoşgörünün hâkim olduğu bu kentin, bir arada yaşamanın sembolü olduğunun bilinmesini istiyoruz. Her türlü provokasyona karşı da sağduyumuzu ve kardeşliğimizi koruyarak cevap vereceğiz” şeklinde konuştu.

Suriyeli mülteciler de, kendilerine kucak açan Türk milletinin ve özelinde Elbistan halkının gösterdiği kardeşliğin önemine vurgu yaptılar.















