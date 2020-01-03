Başkan Gürbüz, Söğütlü Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Başkan Gürbüz, mahalledeki eski belediye binasında yenileme çalışmaları yapıp tekrar hizmete açacaklarını söyledi.

Her hafta farklı bir mahalleyi ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları hem de yeni hizmet sezonunda yapılacak yatırımların neler olması gerektiğini yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatının bu haftaki durağı Söğütlü Mahallesi oldu.