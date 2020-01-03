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Başkan Gürbüz, Söğütlü Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı ile birlikte kırsal mahallelerde inceleme turlarına devam ediyor. Bu haftaki ziyaret kapsamında Söğütlü Mahallesi’nde incelemeler gerçekleştirdi.

Başkan Gürbüz, Söğütlü Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Başkan Gürbüz, mahalledeki eski belediye binasında yenileme çalışmaları yapıp tekrar hizmete açacaklarını söyledi.

Her hafta farklı bir mahalleyi ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları hem de yeni hizmet sezonunda yapılacak yatırımların neler olması gerektiğini yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatının bu haftaki durağı Söğütlü Mahallesi oldu.

Ziyaret ve İnceleme sonrası açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerimizde ne tür eksikliklerin olduğunu tespit etmek ve yeni hizmet sezonumuzda neler yapmalıyız anlamında mahalle turlarımız devam ediyor. Bu hafta Söğütlü Mahallemizi AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatımız ile ziyaret ederek eksiklikleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Şu ana kadar mahalle içerisinde bulunan yollarda filler serimi yapılmış ve metruk binaların tespiti ve yıkımları devam etmektedir. Eski belediye binasında yenileme çalışmaları yaparak mahalle halkının hizmetine sunulacaktır. İnşallah Mart ayı ile birlikte tüm mahallelerimizde olduğu gibi Söğütlü Mahallemizde de çalışmalara start verilecektir. Merkez mahallelerimizde nasıl bir çalışma yapıyorsak kırsal mahallelerimiz de bu hizmetlerden yararlanacaktır. Bizleri bu sıcak karşılamalarından dolayı başta muhtarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi. 






Yerel Manşetler
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