Başkan Gürbüz: “Şimdi yatırım, şimdi Elbistan zamanı”

Güçlerini belediye personelinden ve vatandaşlardan aldıklarını söyleyen Başkan Gürbüz, "Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile Belediye Başkanlığı'na seçildik. Hizmet anlayışımız her zaman vatandaş odaklı hizmet ve siyasetin üreten kısmında olmamız. Belediye başkanlığını yaparken de herkesin koltukların geçici olduğunu bilmesi lazım. Bizim doğru olana karar vermemiz lazım, Elbistan için doğru olan neyse bizim doğrumuz da odur. Bugün Pınarbaşı Mesire Alanımızda bulunan tuvaletlerimizi ücretsiz ve daha temiz hale getirdik. Hemşerilerimiz bundan oldukça memnun oldular. Bugün de büfeleri Belediyemizce işletilmesine başlıyoruz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vereceğiz” dedi.

Seçim döneminde yaklaşık 100 bin vatandaşımızın elini sıktığını belirten Başkan Gürbüz, “Zorlu bir seçim maratonunu geride bıraktık. Projelerimiz ile yapacaklarımız ile Elbistan’ı Marka bir kent yapacağımız söyledik. Eğer bir yerde düzenleme yapacaksanız önce kendinizi ve sisteminizi kurmanız gerekiyor. Biz bu süreçte bunu düzenledik. Kurumsal kimliğimizden iş planımıza kadar yapacaklarımızı bir takvime göre planladık. Artık işimiz belediyenin mutfağında, işler nasıl yapılır, hangi parayla yapılır, hangi bakanlıktan ne istenir Bu konuda Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal bizler için çok büyük bir şans. Elbistan’ımızın önü açık” şeklinde konuştu.