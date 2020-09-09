Başkan Gürbüz, personel alımında yeni nesil başvuru dönemini başlattı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medyayı en etkin şekilde kullanan belediye başkanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hem kurumsal hem de şahsi twitter, ınstagram ve facebook gibi sosyal medya hesapları ile halkla ilişkiler ve iletişim anlayışında yeni bir dönemi başlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ulaşılabilirliği de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Elbistan Belediyesi’nin kent için hazırladığı proje ve çalışmaları gerek videolar gerekse de fotoğraflarla paylaşan Başkan Gürbüz, geri dönüşlerin doğrultusunda adımlarına yön veriyor. ‘Online belediye’ kavramını en iyi şekilde yönetime ve çalışmalara yansıtmak isteyen Başkan Gürbüz, yeni bir uygulamanın da ilk örneğini sergiledi. Elbistan Belediyesi bünyesindeki personel alımları için sosyal medya hesabını kullanmaya başlayan Başkan Gürbüz, bu farklı adımla diğer belediyelere de öncülük etti.

Sosyal medya ile halkımız yönetimde söz sahibi oluyor

Sosyal medyanın, çağın en önemli gereklerinden biri olduğunu dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Sosyal medya hem bizim vatandaşlarımıza hem de vatandaşlarımızın belediyemize herhangi bir aracı kullanmadan ulaşmasının en etkin yollarından biri. Sosyal medya, ulaşılabilir bir başkan ya da belediye olmanızdaki en önemli kıstasların başında geliyor. Hizmetine talip olduğunuz kentte, insanlar size ne kadar kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşıyorsa; derdini, sorununu anlatabiliyorsa siz de o kadar güçlüsünüz demektir. Biz, halkımızın kentin yönetiminde söz sahibi olmalarını istiyoruz. Burada da sosyal medyanın sunduğu avantajı kullanıp şeffaf, katılımcı bir belediyecilik anlayışını yerleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Ulaşılabilir bir belediye başkanı olmak istiyorum”

Halkla ilişkiler ve iletişim anlayışına farklı bir boyut kazandırdıklarının altını çizen Başkan Gürbüz, “Artık, belediye bünyesinde yapılacak personel alımlarını hem şahsi hem de kurumsal sosyal medya hesabından paylaşıyoruz. Aradığımız kriterler ve istediğimiz özellikleri taşıyan herkes, aracıya ihtiyaç duymadan bizlere yine sosyal medya hesabımızdan ulaşabilecek. CV’sini gönderecek. Ekibimiz de bu başvuruları şeffaflık, bilimsellik ve hakkaniyet ölçüsünde değerlendirecek. Çalışma arkadaşlarımızı bu şekilde belirleyeceğiz. Özellikle genç arkadaşlarımızın direkt mesaj yoluyla bana ulaşmalarını istiyorum. Telefonlarımı paylaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlette adalet ve ulaşılabilirlik öngörüleri doğrultusunda ben ulaşılabilir bir belediye başkanı olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Bu çalışmanın yeni nesil bir başvuru yöntemi olduğunu ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bizi takip edin” diyerek açıklamasını tamamladı.



