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Başkan Gürbüz; ‘Onlar Allah’ın bize emanetidir’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Başkan Gürbüz, mesajında, “Onlar bize Allah’ın bir emanetidir” dedi.

Başkan Gürbüz; ‘Onlar Allah’ın bize emanetidir’
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Mesajında sokak hayvanlarının korunmasının önemine değinen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hayvanlara yönelik şiddetin de son bulması temennisini dile getirdi.

Elbistan’da sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarına destek verenlere de teşekkür eden Başkan Gürbüz, “Her zaman söylediğimiz gibi öncelikle sokak hayvanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler, aç kaldıkları zaman yiyecek bulmakta çok zorlanıyor. Vatandaşlarımızdan kapısının önüne bir kap su ve bir kap yemek bırakmalarını rica ediyoruz. Bizler de belediye olarak sokaklarda gördüğümüz hayvanların özellikle beslenme noktasındaki eksiklerini kapatmak adına çalışıyoruz. Bizlere teslim edilen sokak hayvanlarını sahiplendirmeye gayret ediyoruz. Bizlere bu konuda destek olan arkadaşlarımız da var. Özellikle sokak hayvanlarına verilmek üzere yem ya da mama alan birçok kişinin olduğunu söyleyebilirim. Onların desteği ile sokak hayvanlarının eksiklerini kapatabiliyoruz. Halkımızdan ricam şudur ki sokak hayvanlarına her zaman iyi davranmalarıdır. Onlar, Allah’ın sessiz kullarıdır. Onlar Allah’ın bizlere bir emanetidir. Bu yüzden hayvanları gördüğümüz yerde onlara su verelim, mama vermeye çalışalım. Onlara şiddet gösterilmemesini özellikle rica ediyorum” dedi.


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Vatandaş 14 saat önce

O hayvanları alıp barınağa götürüp baksanız köpekten yürüyemiyoruz.

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