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Başkan Gürbüz, öğrencilere ve milli eğitim camiasına başarı diledi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Başkan Gürbüz, öğrencilere ve milli eğitim camiasına başarı diledi
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Mesajında, çocukların ve gençlerin topluma faydalı bireylerin yetişmesinde eğitimin önemini vurgulayan Başkan Gürbüz; "Sevgili öğrenciler; tatilde güzel ve eğlenceli vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu umuyorum. Şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı geldi. Unutmayın ki; dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Sizler kendine güvenen, eleştirel düşünebilen ve sorgulayan kişiler olarak yetiştirilmelisiniz. Bu nedenle hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşayan İlçemizde eğitim standartlarının hızla yükselmesi ve çocuklarımızın toplumumuza faydalı bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedefimizdir. Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Çocuklarımızın bilgili, kendine güvenen, düşünen, araştıran ve dünyaya açık insanlar olarak yetişmelerini umuyor, yeni eğitim-öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, tüm eğitim camiasına başarılar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

 


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