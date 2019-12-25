Başkan Gürbüz, MÜSİAD’ı Elbistan’a yatırıma davet etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), petrol ve doğalgaz ekseninde enerji ithalatına bağımlılığın artmasını önlemek için 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurmak için proje başlattığını açıkladı. 486 MW kapasiteli tesislerin yılda 3 milyon 240 bin MWh elektrik, 1 milyon 215 bin ton organik gübre ile 3 milyon 442 bin ton organomineral gübre üretmesi hedefleniyor. Açıklamaya göre, yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Biyogaz, Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri, Altaca Enerji partnerlerliğinde gerçekleştirilecek. Proje; kâr/zarar ortaklığı ve Vakıf Katılım Bankaları üzerinden finanse edilecek. MÜSİAD’ın kurmayı planladığı tesislerde de yılda 20 milyon tondan fazla atık bertaraf edilirken, 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ve 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önlenmesi sağlanacak. Ayrıca tesislerde 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması öngörülüyor.

İlçeye biyogaz tesisi kurulması için fizibilite çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ın bu alandaki potansiyelinin önemine dikkati çekti.

Elbistan’ın, bu alandaki tesisler için biçilmiş kaftan olduğunu kaydeden Başkan Gürbüz, Müstakil İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) Kahramanmaraş için planladığı biyogaz tesisi için de bu potansiyeli göz önünde bulundurmalarını beklediklerini söyledi.

Bu alandaki yatırımları önemsediklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, “İlçemizin hayvancılık ve tarım potansiyelinin, enerji alanında da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Elbistan, biyogaz tesisi kurulması noktasında çok avantajlı. Türkiye’nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biriyiz. Bu da kurulacak tesisin hammadde sorunu yaşamayacağının en büyük göstergesi. Yatırımcı da, yer seçimi yaparken önceliğini hammaddeye ulaşma imkanına bakıyor. Biz, bu konuyu uzun süredir çalışıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak, bu sektördeki yatırımcılarımıza kılavuzluk edecek fizibilite raporlarımızı tamamladık. Yatırım yapacak firmalara da bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. MÜSİAD’ın, 81 ilimiz için 81 adet biyogaz tesisi kurulması yönündeki adımını çok önemsiyoruz. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir gayret olarak görüyoruz. MÜSİAD’tan, Kahramanmaraş’a yapacağı yatırım için Elbistan’ı tercih etmesini istiyoruz” dedi.