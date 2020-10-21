Başkan Gürbüz, muhtarlara 2021 planlamalarını anlattı

Başkan Gürbüz, 2,5 milyon metrekare yüz ölçüme sahip Elbistan’ın tamamına hizmet götürme amacında muhtarların sunacağı katkıya işaret ederek, “Biz, muhtarlarımızla kader birliği yapıyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz’ün, muhtarlarla buluşma programı, Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nden başladı. Muhtarlar, buradaki kısa bilgilendirmenin ardından Elbistan Belediyesi’nce beton santrali, Lavanta Vadisi, Kaynarca Rekreasyon Alanı, Gençlik Parkı ve diğer çalışmaları yerinde gördü. Her bir noktada, projenin şehre katacağı değer ve kentin dokusundaki değişime ilişkin olarak Başkan Gürbüz tarafından muhtarlara bilgi aktarıldı.

Başkan Gürbüz, ilk olarak Lavanta Vadisi’nden başlayan gezi turunda 1 milyon metrekarelik alandaki lavantaların, istekli vatandaşlara endüstriyel yetiştiriciliği için de kullanılacağı anlatan Başkan Gürbüz, “Bu kadar alanı endüstriyel üretime kazandırdığınızda şehir büyük bir ekonomik değere kavuşacak. Vatandaşımızın ürettiği lavantaya alım garantisi vereceğiz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bölgenin turizm potansiyelin de vurgu yaparak, “Burada bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Turizm destinasyonunda büyük önem arz eden bir projeden bahsediyoruz. Kaynarca Rekreasyon Projesi ile dünyanın en büyük biyolojik havuzunu Elbistan’a kazandırdık. Devamı niteliğindeki Adalar Bölgesi ve Gençlik Parkı ile de suya dokunan bir şehir oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

2021 yılında kırsal mahallelere ağırlık vereceklerini kaydeden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu çalışmalarda da mahalleleri gruplayacak bir planlamayla hareket edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“2021 yılında planlamamız var. Kırsal mahalleler ve merkez mahallelerimle ilgili projeleri sizinle görüşeceğiz. Bu bir bilgi paylaşımından da öteye gidiyor. Biz, kader birliği yapıyoruz. Aynı topraklarda aynı insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz göreve geleli bir buçuk yıl oldu. Bu sürede daha çok merkeze yönelik çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle ilçe merkezinin toparlanması gerekiyordu. 2021 yılı için anakent belediyesinin içme suyu, yağmur suyu ve kanal gibi çalışmalar var. Şehir merkezine onlar girecek biz de kırsal mahallelerimizde çalışma sürdüreceğiz. Kırsal mahallelerimizi ihya etmeye çalışacağız. Çalışmalarımızı bir periyot dahilinde yapacağız. Bir sistem kurmamız gerekiyor. Gruplamalar yapacağız. Coğrafi yakınlığa göre yapılacak. Acil ve en ihmal edilen yerlerden başlamak üzere 2021 programını size sunacağız. Yol ve parke yapacağımız yerleri önceden deklare edeceğiz.

2 milyon 500 bin metrekare yüz ölçüme sahip Elbistan’ın tamamında hizmet üretmemiz gerekiyor. Taşı da, toprağı da, çöpü de beni ilgilendiriyor. Bu memleketin her bir noktasına hizmet edeceğiz. Bize oy verdi vermedi defterini 1 Nisan’da kapattık. Bu mantığı bir kenara bıraktık.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Mali olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Borçlarımızı aşağı doğru çekiyoruz. Gerekmeyen harcamalar yapmıyoruz. Doğru bildiğimiz ne varsa hepsine açığım. Eleştirilere de açığım. Toplumdaki gözümüz kulağımız, vatandaşlarımıza dokunan karargahımız muhtarlarımız. İlk problemin ulaştığı nokta muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızın da yerel idarelerle güçlü ilişkiler kurarak vatandaşların sorununu çözmeniz en doğalıdır” ifadelerini kullandı.

Toplantı, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerinin iletilmesi ile sona erdi.





























