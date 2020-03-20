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Başkan Gürbüz, “Miraç Allah'a yükseliş ve arınmadır”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürbüz, İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili’nin günahlarımızdan ve hastalıklardan arınmaya vesile olmasını diledi.

Başkan Gürbüz, “Miraç Allah'a yükseliş ve arınmadır”
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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu gece vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm İslam Aleminin kandilini kutladı.

Başkan Gürbüz mesajının devamında, “İslam aleminde  ‘Allah'a yükseliş ve arınma’ olarak kabul edilen Miraç Kandili’nin günahlarımızdan ve hastalıklardan arınmaya vesile olmasını dilerim. Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz, güzelin, adaletin doğruluğun rehberi olmuştur. İnsanlık O'nun Miraç'ta vakıf olduğu ilahi sırlarla aydınlanmış, yine O'nun (sav) getirdiği ilahi prensiplerle doğru yolu bulmuştur. Böyle bir Peygambere (sav) ümmet olmak bizler için şereflerin en yücesidir. Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (sav) yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur.

Böyle mübarek gün ve geceler, kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu Mübarek gecede başta Miraç mucizesinin gerçekleştiği Mescidi-i Aksa topraklarının da bulunduğu İslam coğrafyasını ve tüm dünyayı saran her türlü hastalık ve musibetlerden kurtulmasını dilerim.

Kılınan namazların edilen duaların kabul olması umuduyla, tüm İslam Aleminin ve insanlığın barış ve huzur içerisinde olmasını diliyor Miraç Kandilinizi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

 


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Başkan Gürbüz“Miraç Allaha Yükseliş Ve Arınmadır”
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