Başkan Gürbüz, Milli Dayanışma kampanyasına 2 maaşı ile destek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen kesimlere yönelik olarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına siyaset ve iş dünyası ile vatandaşlardan destek yağıyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte birlik, beraberlik ve dayanışmanın daha da önem kazandığını belirterek 2 maaşı ile Milli Dayanışma kampanyasına destek olduğunu açıkladı.

Başkan Gürbüz, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz halkın sağlığını en öncelikli konu olarak görerek her türlü tedbiri almaktadır. Ülkemiz, devletimizin aldığı tedbirler ve önlemlerle birlikte küresel bir tehdit haline dönüşen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan salgın karşısında dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket etmesini bilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, bu duygudan hareketle bizzat 7 maaşıyla destek olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası başlatmıştır. Biz de Türkiye'nin dört bir tarafında salgın nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan vatandaşlarımıza destek olmak adına Milli Dayanışma kampanyasını sonuna kadar destekliyoruz. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür diyerek kampanyaya 2 maaşımı bağışlıyorum” şeklinde konuştu.