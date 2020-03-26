Başkan Gürbüz: “Milletin malını kimseye vermeyeceğiz”

Ceyhan Nehri’nin kaynak noktası olan Pınarbaşı’ndaki restoranın, Milli Emlak Tebliği’ndeki yeni düzenleme doğrultusunda tahliye edildiğini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Söz konusu tebliğdeki düzenlemeyle beraber, Elbistan Belediyesi olarak yeni bir işlem tesis ettik. Burada işgale son verdik” açıklamasında bulundu.

Restoranın bulunduğu bölgenin ‘yeşil alan’ statüsünde olduğunu anımsatan Başkan Gürbüz, tahliye işlemine ilişkin yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda hareket edildiğinin altını çizdi.

Başkan Gürbüz, yasal dayanak noktasını, “Milli Emlak Genel Tebliği’nde de bu konuda yapı kullanım izin belgesi alanlara satılmayacak yerler başlıklı 8.madde var. İmar planında yeşil alan olarak ayrılan yerlerdeki yapılar satılmayacak ibaresi geçiyor. Burası da o kapsamda satışı mümkün değil. İşgalci konumundaki işletmeci, burayı satın alabileceğini dolayısıyla burayla ilgili imar barışından faydalanarak bir takım belgeler aldığını ve kendisine satışın mümkün olduğunu söyleyerek burayı terk etmiyordu. Yeni çıkan bu düzenleme ile yeşil alanın artık özel şahıslara satışı mümkün olmayacak hale geldiğinden bu şahsın talepleri de boşa düşmüş oldu” sözleri ile anlattı.

Pınarbaşı’ndaki tek özel işletmenin de haziran ayı itibariyle faaliyetinin sonlandırılacağını bildiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle konuştu:

“Burasının, halkın kullanımına kamu idareleri tarafından açılması gerekliliği ilgili bir düzenleme var. Biz de bu doğrultuda işlem tesis ettik. İçerideki eşyaları çıkardık. Burasını işleten işgalci eşyaları teslim almak istemediğini söyledi. Biz de depomuzda tutacağız. Uzun yıllar kamuya ait olan bir yer, tamamen milletin kullanımına ait bir yeşil alan burası. Haksız bir şekilde işgalciler tarafından kullanılıyor. Gerekçeleri de ecrimisil ödemeleri. Ödedikleri rakamlar da bedava sayılacak nitelikte. Kamuya ödemesi gereken rakam tam olarak ödenmiyor hem de milletin kullanımında olması gereken bir yeri kendi özel işletmesi gibi kullanan bu şahıslar ne de geri adım atıyorlar. Elbistan’da buna benzer işgallerin son numunesiydi burası. Pınarbaşı’nda bundan sonra işgal kalmadı. Tamamen devletleşmiş oldu. Tamamen milletin kullanımına açılmış oldu. Bir tek kiracımız var. 6.ayda kirası doluyor ve onunla ilgili de gerekli yazışmalarımızı yaptık.”

Bu tür konulardaki kararlılığını,’Devletin, milletin malını talan etmek isteyen herkese karşı bir savaş ilan ettik’ cümlesi ile ortaya koyan Başkan Gürbüz, “Burada artık işgalci istemiyoruz. Buradan geri dönüş yok ve kimseye milletin malını vermeyeceğiz. Buradaki bütün alanlar, en ekonomik şekilde belediyemiz tarafından halkın kullanımına açılacak. Pınarbaşı’nı özel işletmelere teslim etmeyip tamamen kendi imkanlarımızla vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Korumasını, güvenliğini devlet olarak biz sağlayacağız. Vatandaşlarımıza da burada güvenli ve güvende olacaklarının taahhüdünü vereceğiz. Hiçbir sosyal kesim burada kendisini dışlanmış hissetmeyecek. Kendisine ait bir yer mutlaka bulacak” ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı’na yenilenme ve doğuşu simgeleyecek proje

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, önümüzdeki günlerde detayları kamuoyu ile paylaşılacak Pınarbaşı rekreasyon projesi için ‘yenilenme ve doğuşu simgeleyecek’ tanımlaması yaptı.