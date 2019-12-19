Başkan Gürbüz: Mermer OSB’de 2 bin kişilik istihdam oluşacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin kırsal Bakış Mahallesi’nde mermer üretimi için yatırım yapan firmaların ocaklarında incelemelerde bulundu. Üretime başlayan ocakları ziyaret eden Başkan Gürbüz, sevkiyata hazırlanan mermer bloklarını da inceleyerek firma sahiplerinden bilgi aldı. İncelemeler sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gürbüz, Elbistan’ın topraklarında yatan bu yer altı zenginliğinin ekonomiye ve istihdama sunacağı katkıya dikkati çekti.

Bakış Mahallesi’nin geniş mermer rezervini barındırdığını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, toplam rezervin de 10 milyon ton olarak tahmin edildiğini söyledi.

Elbistan topraklarından çıkarılan mermerin; ham mamulden işlenmiş ürüne dönüşmesi için de Mermer Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını planladıklarının bilgisini veren Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

Bakış Mahallemizde yurtdışına ihracat yapılan mermer madenimiz var. Bu bölgede 10 milyon ton civarında mermer rezervi olduğu tahmin ediliyor. Yıllık olarak da 200 milyon gibi bir ciro hedefi var. Burada, ulusal marka değeri oluşmuş ve uluslararası iş yapan firmalarımız var. Türkiye’de en kaliteli mermer işletmecisi olan firmalarımızın talebiyle Elbistan Organize Sanayi Bölgemizde işleme atölyeleri ve fabrikalar kurmak istiyoruz. OSB’mizin, karma OSB olması nedeniyle orada sadece mermer işleme atölyelerine ait olan bir Mermer OSB’yi, 2.etap genişleme sahasında inşallah hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bunun öncelikle Elbistan ekonomisine çok büyük katkılar üreteceğini ve sağlayacağını umut ediyorum.”

Mermer OSB’nin istihdama ve ilçe ekonomisine katkısının da yadsınamayacağına işaret eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yaklaşık 2 bin kişi civarında bir istihdam sağlayacak. Ayrıca burada yapılacak mermer işleme çalışmaları, alım-satımı, yurtdışından buraya ihracat için gelen firmaların kent ekonomisini günlük olarak da ayakta tutacaktır. Ben şehrimize gelip bu imkanları şehre kazandırmaya çalışan firmalara çok teşekkür ediyorum. Elbistan, ekonomisi ile madeni ile istihdamı ile önümüzdeki günlerde adından çok sık söz ettirecek. Elbistan mermerinin de bir marka olmasını bekliyoruz. Topraklarımızın altında yatan bu değerin, dünya piyasasında yer alması için işletmelerimiz ile görüşmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Firma yetkilileri de, Elbistan’da üretilen mermerin Uzakdoğu ülkelerine ihracı noktasında işadamlarının bölgeye geldiğini ve ürünleri incelemeye başladığını ifade ettiler.





