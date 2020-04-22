Başkan Gürbüz; “Meclisin Kuruluşu Özgürlüğümüzün Güvencesi Olmuştur”

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100’üncü yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu yıl kutlamaların koronavirüs nedeniyle evde yapılacağını belirterek, tüm vatandaşları 23 Nisan akşamı saat 21.00’da balkonlardan İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

Başkan Gürbüz mesajının devamında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.

23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Kurtuluş savaşında kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiştir; Türkiye bugün, dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden bir durumuna gelmiştir.

Bizler de, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür.

Balkonlardan İstiklal Marşı okuyalım

Aslında belediye olarak bu yıl 100. Yıl kutlamaları için daha kapsamlı bir program hazırlamıştık. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı karar doğrultusunda 23 Nisan akşamı ülke genelinde balkonlardan İstiklal Marşı okunacak. Ben buradan tüm Elbistanlı hemşerilerimi 23 Nisan akşamı saat 21.00’da İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum.

Bu vesile ile İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.