Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
Başkan Gürbüz: “Mavi listeye girmek için 3 bin kişi kaldı”
Başkan Gürbüz: “Mavi listeye girmek...
23 bin parsel etkilenecek, itiraz için askı süresine dikkat
23 bin parsel etkilenecek, itiraz...
banner191
banner162

Başkan Gürbüz: “Mavi listeye girmek için 3 bin kişi kaldı”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, başlattıkları kampanya ile kentte 1.doz aşılanma oranının yüzde 73’e yükselmesinin toplum sağlığı açısından sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Başkan Gürbüz: “Mavi listeye girmek için 3 bin kişi kaldı”
banner167

Yüzde 75 hedefine 3 bin kişi kaldığını belirten Başkan Gürbüz, “Sana mavi yakışır Elbistan” diyerek, aşı seferberliğinin sürmesi gerektiğine dikkati çekti.

Elbistan Belediyesi ile Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ve 5 kişiye gram altın, 5 kişiye de bisiklet hediye edilecek olan aşılama kampanyası sona erdi. 23 Ağustos’ta başlatılan kampanyada, şehrin birçok noktasında aşı çadırları kuruldu. Sağlık çalışanları, henüz 1.doz aşısını yaptırmayan vatandaşlar başta olmak üzere 2.ve 3.doz aşı yapılması için adeta seferber oldu. Kampanya 6 Eylül itibariyle sona erdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2 hafta süren kampanya sonucunda kentteki aşılama oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehirde yaşayan hedef kitledeki 112 bin kişinin yüzde 73’üne 1.doz aşının yapıldığını kaydeden Başkan Gürbüz, hedefin ise mavi kategori olduğunu dile getirdi.

Başkan Gürbüz, 3 bin kişinin daha aşı olmasıyla mavi listeye geçileceğini hatırlatarak, “Elbistan’da Belediyemiz tarafından başlatılan kampanya sonuç verdi; aşılanma oranı yüzde 73’ ulaştı. Ha gayret! Birlikte başaracağız. Sana mavi yakışır Elbistan” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz: Mavi Listeye Girmek Için 3 Bin Kişi Kaldı