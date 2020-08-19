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Başkan Gürbüz, “Mavi kapaklar engelli bireylere umut olacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal belediyecilik anlayışı ile mavi kapak projesi başlattıklarını belirterek, “Mavi kapaklar tekerlekli sandalyelere dönüşerek, engellilere umut olacak” dedi.

Başkan Gürbüz, “Mavi kapaklar engelli bireylere umut olacak”
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Elbistan Belediyesi ilçe genelinde bulunan birçok noktaya mavi kapak kutusu yerleştirerek, vatandaşların mavi kapak projesine destek olmalarını sağlayacak.

Başkan Gürbüz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne kadar bu kutularda toplanacak mavi kapaklar ile birçok engelli vatandaşa tekerlekli sandalye alınacağını ifade etti.

Elbistan Belediyesi olarak engelli bireylere her zaman pozitif ayrımcı olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Engelli kardeşlerimin yaşamını yerel olarak ne kadar kolaylaştırmamız gerektiğini biliyoruz. Bu amaçla sosyal belediyecilik anlayışı ile bir projeyi daha hayata geçirdik. İlçemizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz mavi kapak kutuları ile toplanacak mavi kapaklar, engelli bireylerimize sandalye olarak dönecek. Belediye olarak engelli bireylerimize her zaman pozitif ayrımcılık göstermekteyiz. Onların hayatlarını daha kolay idame ettirebilmeleri adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de onlara daha güzel hizmetler sunacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne kadar toplanacak mavi kapaklarımız için tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.


 


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Başkan Gürbüz“Mavi Kapaklar Engelli Bireylere Umut Olacak”
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