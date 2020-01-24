Başkan Gürbüz, MADO’yu Elbistan’a yatırıma davet etti

Ziyarette konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş dövme dondurmasının, dünyanın tanıdığı bir tada dönüşmesinde MADO’nun katkısına dikkati çekti.

150 yıllık dondurma üretme geçmişi olan ve küresel bir marka haline gelen MADO’nun, Elbistan’da yatırım yapmasını istediklerini belirten Başkan Gürbüz, “Kahramanmaraş, dünyada dondurma ile anılan bir şehir. Bunda da 5 kuşaktır bu sektörde yer alan ve yerelden evrensele uzanan bir marka olan MADO’nun katkısını asla yadsıyamayız. Bugün bir dünya markası haline gelen MADO’nun Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini üstlenen Sayın Atilla Kanbur’la görüştük. Kendilerini Elbistan’a yatırım yapmaya davet ettik. Bu davetimizin kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanması ilçemiz için önemli bir adım olacak. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Önümüzdeki günlerde de yatırımla ilgili tekrar görüşmelerimiz olacak. Sayın Kanbur’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MADO’nun Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini üstlenen Atilla Kanbur da, Elbistan’a yatırım konusunda fizibilite aşamasından sonra karar vereceklerini söyledi.