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Başkan Gürbüz, MADO’yu Elbistan’a yatırıma davet etti

Kahramanmaraş’ın dövme dondurmasının dünyaya tanıtılmasının amiral markası olan MADO’nun Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini sürdüren Atilla Kanbur, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü ziyaret etti.

Başkan Gürbüz, MADO’yu Elbistan’a yatırıma davet etti
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Ziyarette konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş dövme dondurmasının, dünyanın tanıdığı bir tada dönüşmesinde MADO’nun katkısına dikkati çekti.

150 yıllık dondurma üretme geçmişi olan ve küresel bir marka haline gelen MADO’nun, Elbistan’da yatırım yapmasını istediklerini belirten Başkan Gürbüz, “Kahramanmaraş, dünyada dondurma ile anılan bir şehir. Bunda da 5 kuşaktır bu sektörde yer alan ve yerelden evrensele uzanan bir marka olan MADO’nun katkısını asla yadsıyamayız. Bugün bir dünya markası haline gelen MADO’nun Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini üstlenen Sayın Atilla Kanbur’la görüştük. Kendilerini Elbistan’a yatırım yapmaya davet ettik. Bu davetimizin kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanması ilçemiz için önemli bir adım olacak. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Önümüzdeki günlerde de yatırımla ilgili tekrar görüşmelerimiz olacak. Sayın Kanbur’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MADO’nun Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini üstlenen Atilla Kanbur da, Elbistan’a yatırım konusunda fizibilite aşamasından sonra karar vereceklerini söyledi.



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Burhanettin Arkaat 2 saat önce

mado gelsin ama fiyatı ucuz olacaksa gelsin. bi külah dondurmaya 15-20 tl almasınlar. ucuz olarak tatlıpark gelebilir.

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Gerçekçi... 1 saat önce

Ben her Maraşa gettiğimde hemi Kervana hemi de Madoya defalarca söylemişimdir.
Gelin şu Elbistana bi şube açın diye.
Lakin Başkanımın dediğini inçşAllah dikkate alırlar.
Her ikisi de Türkiyenin gözbebeği firması ve bu sektörün lokomotifi.

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