Başkan Gürbüz, liseli gençlere Elbistan’daki değişimi anlattı

Gençlerin, şehirle ilgili hayallerini ve düşüncelerini çok önemsediğini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Bu şehrin evladı olmaktan duyduğum gururu başka hiçbir şeyle değişmem. Sizin de şehrinize dair hayalleriniz olmalı” dedi.

Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi’nde kariyer günleri programı düzenlendi. Programa, konuşmacı olarak Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz katıldı. Konuşma öncesinde Başkan Gürbüz’ün özgeçmişi okundu ve bir öğrenci tarafından Başkan Gürbüz’e çiçek takdim edildi. Programa, okul müdürü Ömer Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mikrofona gelen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, çok amaçlı salonu dolduran liseli gençlere, ‘Elbistan sizsiniz’ diyerek konuşmasına başladı.

Başkan Gürbüz, “Elbistan, genç bir şehir. Enerjik ve potansiyeli yüksek bir şehir. Kadim bir tarihin nişanesi olan Elbistan’ın en kaliteli liselerimizden birisi olan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi’nin öğrencileri ile bir araya gelmek çok güzel. Bu şehrin geleceği sizlersiniz. Sizlerden enerji almak beni çok mutlu etti. Sizin şehrimizle ilgili hayalleriniz benim için çok önemli. Sizlerden aldığımız fikirlerle projelerimizi gözden geçirme ihtiyacımız olacak. Ben bu şehrin evladı olmaktan duyduğum bahtiyarlığı ve gururu, başka hiçbir şeyle değişmem. İnşallah bu 5 yıl içerisinde birçok yatırımı, kentin turizm değeri kazanması ve inovatif projelerle süsleyeceğiz” dedi.

Başkan Gürbüz, konuşmasının devamında, Kaynarca Rekreasyon projesi, Küçük Ceyhan’ın yeniden hayata kazandırılması, bisiklet yolu, ulaşım eylem planı, yatırım çalışmaları, Elbistan’ın tarihi dokusunu ortaya çıkaracak proje başta olmak üzere eğitim ve spor alanındaki ilgili çalışmalara ilişkin de bilgiler aktardı.

Elbistan’da değişimi ve dönüşümü başlattıklarını belirten Başkan Gürbüz, “Yaklaşık 150 civarında ilk yıl için yürüttüğümüz proje var. Birkaç yıl sonra bu şehri tanıyamayacaksınız. Elbistan’da bir değişim ve dönüşüm başladı. Bu şehrin asıl potansiyeli, kendi insanlarının inanması ile başlayacak bir değişim bu. Siz kendinize güvenmez ve inanmazsanız hiç kimse size iyilik üretemez. Hayallerinizi yitirdiğinizde başarabileceğiniz hiçbir şey olmayacak. Kendinize ve özgüveninize itibar etmelisiniz. Yaşadığınız kenti sevmelisiniz. Ve o şehre dair hayalleriniz ve umutlarınız olmalı” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, konuşmasının ardından sözü liselilere verdi. Öğrenciler, kendilerine uzatılan mikrofona, şehirle ilgili düşüncelerini ve Başkan Gürbüz’den okullarıyla ilgili isteklerini dile getirdiler.





