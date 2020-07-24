banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gürbüz, LGS birincilerini altınla ödüllendirdi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler Zehra Çelebi ile İsmail Yalçınöz’ü altınla ödüllendirdi.

Başkan Gürbüz, LGS birincilerini altınla ödüllendirdi
banner17
banner43

Başkan Gürbüz, ayrıca LGS şampiyonlarını Ceyhan Nehri’nin kaynağı olan Pınarbaşı göletinde sultan kayıkları ile gezdirerek özel bir gün geçirmelerini sağladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılan LGS’de bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan Elbistanlı öğrenciler Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz’le bir araya geldi. LGS birincileri Pınarbaşı’ndaki Mükrime Hatun Sosyal Tesisleri’nde aileleri ile birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı. Başkan Gürbüz, Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz ile ailelerini tebrik ederek, şehri iyi bir şekilde temsil ettikleri için öğrencileri altın ile ödüllendirdi.

Burada değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin eğitim altyapısının çok güçlü olduğunu dile getirdi.

Elbistan’a son yıllarda 30 okul ve 500 derslik kazandırıldığını kaydeden Başkan Gürbüz, “LGS’de birinci olarak ilçemizi iyi bir şekilde temsil eden Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz kardeşlerimi tebrik ediyor ailelerini kutluyorum. Eğitimin alt yapısını güçlendirdiğinizde işte bu şekilde Türkiye birincileri çıkartıyorsunuz. Bunun için de ben hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımız Sayın Mahir Ünal’a çok teşekkür ediyorum. Son altı yılda ilçemize 30 okul, 500 derslik kazandırdılar. Elbistan’da eğitimin alt yapısı gerçekten çok güçlü. Okullarımızın alt yapısını güçlendiren bakanımız Sayın Mahir Ünal beyefendiye çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yalçınöz ve Çelebi’nin bundan sonraki eğitim sürecinde de aynı başarıyı tekrarlayacaklarına emin olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, “Öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarında da şehrimizi ve ailelerini gururlandıracaklarını, yeni başarılar elde edeceklerini düşünüyorum. Bizleri ve şehrimizi gururlandırdılar” şeklinde konuştu.

LGS birincileri İsmail Yalçınöz ile Zehra Çelebi de, gösterdiği ilgi ve tekne gezisi için Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ teşekkür etti.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan GürbüzLGS Birincilerini Altınla ödüllendirdi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Süleyman 2 hafta önce

Çeyrek mi , yarım mı , tam altın mı ?! Gençleri yürekten kutluyorum ! Şansları, bahtları , yolları açık olsun. Allah esirgesin. Her şey sağlıkla gönüllerince olsun tüm gençlerimizin de...Onlar geleceğimizdir. Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı eğitimli birer birey olarak gelecek onların olacaktır...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
albay 2 hafta önce

bu güzel insanları kutluyorum inşAllah daha güzel yerlere gelirler ama bunu yazmadan edemiyorum işi başındasınız orta okulda nasıl çalıştıysanız lise daha fazlasını çalışmalısınız işte ben erkek lisesine veya ankara fen kayseri fen gittim artık iş bitti demeyin ALLAH ne diyor ben çalışana veririm size ve size emek veren öğretmenleri saygı duymaktayım ben okuyanı ve işini güzel yapanı severim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
devamı gelmedi 1 hafta önce

yeni doğan bebeklere de takıcaklardı ama sonu gelmedi ,belli bir dönemlemı sınırlıydı acaba altın hedıyenız.?

Cevapla
Beğenmedim! (0)