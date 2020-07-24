Başkan Gürbüz, LGS birincilerini altınla ödüllendirdi

Başkan Gürbüz, ayrıca LGS şampiyonlarını Ceyhan Nehri’nin kaynağı olan Pınarbaşı göletinde sultan kayıkları ile gezdirerek özel bir gün geçirmelerini sağladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılan LGS’de bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan Elbistanlı öğrenciler Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz’le bir araya geldi. LGS birincileri Pınarbaşı’ndaki Mükrime Hatun Sosyal Tesisleri’nde aileleri ile birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı. Başkan Gürbüz, Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz ile ailelerini tebrik ederek, şehri iyi bir şekilde temsil ettikleri için öğrencileri altın ile ödüllendirdi.

Burada değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin eğitim altyapısının çok güçlü olduğunu dile getirdi.

Elbistan’a son yıllarda 30 okul ve 500 derslik kazandırıldığını kaydeden Başkan Gürbüz, “LGS’de birinci olarak ilçemizi iyi bir şekilde temsil eden Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz kardeşlerimi tebrik ediyor ailelerini kutluyorum. Eğitimin alt yapısını güçlendirdiğinizde işte bu şekilde Türkiye birincileri çıkartıyorsunuz. Bunun için de ben hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımız Sayın Mahir Ünal’a çok teşekkür ediyorum. Son altı yılda ilçemize 30 okul, 500 derslik kazandırdılar. Elbistan’da eğitimin alt yapısı gerçekten çok güçlü. Okullarımızın alt yapısını güçlendiren bakanımız Sayın Mahir Ünal beyefendiye çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yalçınöz ve Çelebi’nin bundan sonraki eğitim sürecinde de aynı başarıyı tekrarlayacaklarına emin olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, “Öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarında da şehrimizi ve ailelerini gururlandıracaklarını, yeni başarılar elde edeceklerini düşünüyorum. Bizleri ve şehrimizi gururlandırdılar” şeklinde konuştu.

LGS birincileri İsmail Yalçınöz ile Zehra Çelebi de, gösterdiği ilgi ve tekne gezisi için Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ teşekkür etti.



