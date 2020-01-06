banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gürbüz, “Kırsal mahallelerimizin eksiklikleri giderilecek”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Sevgili ve AK Parti Meclis Üyeleri ile birlikte, Çiçek Mahallesi Muhtarı Ergül Bozkuş ve vatandaşlar ile bir araya gelerek mahallenin eksikleri ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Başkan Gürbüz, “Kırsal mahallelerimizin eksiklikleri giderilecek”

Kırsal mahallelerin eksiklerinin giderilmesi adına bazen mahalleye giderek bazen de mahalle muhtarı ve sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kış ayı boyunca tüm mahallelerin sorunlarının tespit edileceğini ve mevsim şartlarının el vermesi ile hizmetlerin başlayacağını ifade etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bilindiği üzere AK Parti İlçe Teşkilatımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Bugün de Çiçek Mahallesi muhtarımız Ergül Bozkuş ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Yaptığımız görüşmede,  kanalizasyon, kaldırım, durak, mezarlıkların bakım onarımı, sulama kanallarının işlenmesi, taziye evi ve 16 dönüm üzerine kurulması planlanan park sorunlarının olduğunu belirledik. Tabi burada hem bizim hem de büyükşehir belediyemizin yapması gereken hususlar var. Biz vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için belediyemiz kapsamındaki hizmetleri yaparken aynı zamanda büyükşehir belediyemiz ile görüşerek çalışmaların hızlandırılması noktasında işbirliği yapacağız” dedi.

Belediye bünyesinde kurulan kilit parke fabrikasının üretime başlaması ile birlikte kaldırım çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Gürbüz, “Özellikle kurduğumuz kilit parke fabrikamız üretime başladığında merkez ve kırsal mahallelerimizde ciddi anlamda kaldırım yapma fırsatı bulacağız. Vatandaşımıza hizmet noktasında var gücümüzle çalışırken, bizlerden hiçbir desteği esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.