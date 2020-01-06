Başkan Gürbüz, “Kırsal mahallelerimizin eksiklikleri giderilecek”

Kırsal mahallelerin eksiklerinin giderilmesi adına bazen mahalleye giderek bazen de mahalle muhtarı ve sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kış ayı boyunca tüm mahallelerin sorunlarının tespit edileceğini ve mevsim şartlarının el vermesi ile hizmetlerin başlayacağını ifade etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bilindiği üzere AK Parti İlçe Teşkilatımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Bugün de Çiçek Mahallesi muhtarımız Ergül Bozkuş ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Yaptığımız görüşmede, kanalizasyon, kaldırım, durak, mezarlıkların bakım onarımı, sulama kanallarının işlenmesi, taziye evi ve 16 dönüm üzerine kurulması planlanan park sorunlarının olduğunu belirledik. Tabi burada hem bizim hem de büyükşehir belediyemizin yapması gereken hususlar var. Biz vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için belediyemiz kapsamındaki hizmetleri yaparken aynı zamanda büyükşehir belediyemiz ile görüşerek çalışmaların hızlandırılması noktasında işbirliği yapacağız” dedi.

Belediye bünyesinde kurulan kilit parke fabrikasının üretime başlaması ile birlikte kaldırım çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Gürbüz, “Özellikle kurduğumuz kilit parke fabrikamız üretime başladığında merkez ve kırsal mahallelerimizde ciddi anlamda kaldırım yapma fırsatı bulacağız. Vatandaşımıza hizmet noktasında var gücümüzle çalışırken, bizlerden hiçbir desteği esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



