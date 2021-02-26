Başkan Gürbüz, “Kent ekonomisine bahar havası getirmek istiyoruz”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘Online değil yerinde alışveriş’ kampanyasının sahadaki işleyişiyle ilgili yöntem ve adımları görüşmek üzere esnaf buluşmalarına başladı.

Kampanya lansmanıyla ilgili ilk toplantıyı, Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki esnaflarla yapan Başkan Gürbüz, “Bu zor günlerde yerel esnafımızla omuz omuza verip kent ekonomimize nefes aldırmak istiyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren yerel esnafa can suyu olmak amacıyla ‘Online değil yerinde alışveriş’ kampanyası başlattıklarını duyurmuş; bu çerçevede de ilk alışverişi kendisi yapmıştı. Başkan Gürbüz, kampanyanın öznesi olan esnafların fikirlerini almak amacıyla esnaf buluşmalarının startını Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki esnaflarla verdi. Mükrime Hatun Kültürevi’ndeki esnaf buluşmasında, vatandaşı alışverişe yönlendirecek fikir ve öneriler konuşuldu.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, esnaf dostu belediyeciliği en iyi şekilde uygulama gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Esnafların, kent ekonomisinin en önemli yapıtaşı olduğuna dikkati çeken Başkan Gürbüz, “Kentimize değer katan, istihdam sağlayan esnafımıza sahip çıkmanın tam zamanı” dedi.

Esnaf dostu belediyeciliği en iyi şekilde yansıtmak istediklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan’da pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan esnaflarımıza hükümetimiz tarafından ciddi kolaylıklar sağlandı. Yerel idare olarak biz de kiracımız olan esnaflara elimizden gelen katkıyı sunduk. Ancak ne yaparsanız yapın bir şekilde ticaretin önünü açabilecek eylemleri vatandaşlarla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir çok esnafımız online satış yapamıyor ya da kurye hizmetlerini veremiyor. Bu durumdaki küçük esnafımızın desteklenmesi için yerinde ticarete yönlendirilmesi gerekiyor. Esnafımızın hayatta kalmasıyla ilgili tedbirler almak ve hayatı bir an önce normale dönüştürmek zorundayız. Şehrimizde vaka sayıları yok denecek kadar azalmış durumda. Hasta sayımız en son 3 olarak ifade edildi. Tedbiri elden bırakmadan pandeminin ticaret üzerindeki etkisini kaldırmamız gerekiyor.”

Kent ekonomisinde bir bahar havası oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu çerçevede esnafımızın da indirim günleri yaparak esnafımızı alışverişe yönlendirmelerini bekliyoruz. Bunu yaparsak vatandaşımızın da beklentilerini karşılamış hem pazarı açmış hem de ticaretteki kısıtlamayı hafifletmiş olacağız. Bahar aylarına yaklaşıyoruz. Kent ekonomisinde de indirim günleri ya da indirim sokağı adı altında çalışmalar yaparak bir bahar havası oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Dulkadiroğlu Caddesi esnafları da, özellikle diğer caddelerden Dulkadiroğlu’na bağlantıyı sağlayan güzergahlardaki tek yön uygulaması başta olmak üzere karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları dile getirdiler.









