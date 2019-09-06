banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gürbüz, Karaelbistan’a açılan pazar yerini inceledi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde kurulan açık pazar alanında incelemelerde bulunarak esnaflar ve vatandaşlarla görüştü.

Başkan Gürbüz, Karaelbistan’a açılan pazar yerini inceledi
banner143

Elbistan’ın nüfus bakımından en büyük mahallelerinden biri olan Karaelbistan Mahallesi’nde Elbistan Belediyesi’nin girişimleri ile açık pazar kurulmaya başlandı. Açık pazar esnafı, her Cuma günü mahallede tezgahlarını açarak sebze ve meyve satışına başladı. Pazarda ayrıca, mahalledeki arazilerde üretilen sebzeler de alıcıların beğenisine sunuluyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pazar alanını ziyaret ederek esnaflar ve alışverişe gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Gürbüz, “Karaelbistan, bizim nüfus yoğunluğu açısından en büyük mahallelerimizden birisi. Yaptığımız mahalle ziyaretlerinde pazar kurulması yönünde taleplerle karşılaşmıştık. İlçemizde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarımızla bir araya geldik ve konuyu görüşerek bu konuda adım attık. Pazar alanıyla ilgili düzenlemeleri kısa sürede yaptık. Bu gün de esnaflarımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Düşüncelerini öğreniyoruz. Vatandaşlarımız, pazar alışverişlerini yapmak için şehir merkezine gitmek zorunda kalmadıkları için memnunlar. Bizim önceliğimiz de zaten vatandaşımızın memnuniyeti. Ayrıca burada, sebze üretimi yapan vatandaşlarımız var. Onlar için de kolaylık olduğunu düşünüyoruz. Ürettikleri ürünleri, tüketiciye daha kolay ulaştırabiliyorlar. İhtiyaç olması durumunda farklı mahallelerimizde de açık pazar kurulması için çalışmalarımız olacak” dedi.








Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner116