Başkan Gürbüz, Karaelbistan’a açılan pazar yerini inceledi

Elbistan’ın nüfus bakımından en büyük mahallelerinden biri olan Karaelbistan Mahallesi’nde Elbistan Belediyesi’nin girişimleri ile açık pazar kurulmaya başlandı. Açık pazar esnafı, her Cuma günü mahallede tezgahlarını açarak sebze ve meyve satışına başladı. Pazarda ayrıca, mahalledeki arazilerde üretilen sebzeler de alıcıların beğenisine sunuluyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pazar alanını ziyaret ederek esnaflar ve alışverişe gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Gürbüz, “Karaelbistan, bizim nüfus yoğunluğu açısından en büyük mahallelerimizden birisi. Yaptığımız mahalle ziyaretlerinde pazar kurulması yönünde taleplerle karşılaşmıştık. İlçemizde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarımızla bir araya geldik ve konuyu görüşerek bu konuda adım attık. Pazar alanıyla ilgili düzenlemeleri kısa sürede yaptık. Bu gün de esnaflarımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Düşüncelerini öğreniyoruz. Vatandaşlarımız, pazar alışverişlerini yapmak için şehir merkezine gitmek zorunda kalmadıkları için memnunlar. Bizim önceliğimiz de zaten vatandaşımızın memnuniyeti. Ayrıca burada, sebze üretimi yapan vatandaşlarımız var. Onlar için de kolaylık olduğunu düşünüyoruz. Ürettikleri ürünleri, tüketiciye daha kolay ulaştırabiliyorlar. İhtiyaç olması durumunda farklı mahallelerimizde de açık pazar kurulması için çalışmalarımız olacak” dedi.















