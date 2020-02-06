Başkan Gürbüz: “İstihdam ile göçün önüne geçilecek”

Başkan Gürbüz, son 3 yıldır yaşanan nüfus azalışını Elbistan’ın bir kaderi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Şehrimizin ekonomik potansiyelini harekete geçirip sosyo-kültürel hizmetlerle bütünleştirdiğimizde kaderimiz değişecek” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin son yıllarda karşı karşıya kaldığı göç sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elbistan’ın, uzun yıllar boyunca göç alan bir ilçe olma konumunu kaybetmesinde birçok faktörün etkisi olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, sektör bazlı sorunların başı çektiğine vurgu yaptı.

Yerel yönetimlerin, şehirde yaşayan insanlara yüksek yaşam kalitesini sunma hedefinin yanı sıra kalkınmayı sağlayacak koşulları oluşturmak için de çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Gürbüz, “Elbistan’ımızın en çok ihtiyaç duyduğu ve odaklanması gereken nokta tam da bu. Son 3 yılın istatistiklerine baktığımızda nüfus olarak geriye giden bir Elbistan görüyoruz. Bu durumun nedenleri arasında değişik faktörler sıralanabilir ama en önemli başlığın yerel kalkınma düzeyinin istenen seviyede olmamasını görüyoruz. Karşı karşıya kaldığımız bu durum, Elbistan’ın yeni bir reçeteye ihtiyacı olduğunu ispatlıyor. Biz, göreve geldiğimiz ilk günden beri, şehrimizi ayakta tutmanın ve geleceğe hazırlamanın odağında kendi dinamikleri üzerine kurgulanmış sürdürülebilir bir kalkınma modeli olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Sosyal ve kültürel alanlardaki değişimi sağlayarak bir yandan insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltip diğer yandan da kentimizin marka değerini oluşturacak yatırım politikalarına ağırlık veriyoruz. Yatırımcı dostu belediyecilik portföyü ile Elbistan’ın barındırdığı potansiyeli en kısa sürede üretime dönüştürerek insanlarımızın doğdukları topraklarda iş ve aş sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Elbistan’ın çekim merkezi özelliğine atıfta bulunan Başkan Gürbüz, “Bölge dışından yatırımcıların ve finansmanın ilçemize çekilmesi, bölgemizin insan faktörünün en iyi şekilde kullanılması için son dönemde çok önemli adımlar attık. Bu noktada Organize Sanayi Bölgemizde bir yatırım atağı başladı. Ulusal çapta birçok firma gerekli yatırım zeminini değerlendirmek için Elbistan’ımıza geldi. Arsa tahsislerini yaptık. Yine bölgemizin en önemli yer altı kaynaklarından olan mermerle ilgili yatırımlar var. Biyogaz tesisi yatırımlarının çok yakında ete kemiğe büründüğünü göreceğiz inşallah. Yine güneş enerjisi ile ilgili girişimler var. Şekillenen bir besi organize sanayi bölgesi projesi var. Tüm bu çabalar, Elbistan’a çekim merkezi olma özelliğini yeniden kazandıracak. İlçemizin ekonomik yapısını büyük oranda değiştirecek bu yatırımlarla gençlerimizin istihdamı noktasında da çok önemli bir katkıyı görmüş olacağız” ”ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, son olarak, “Göç konusu, Elbistan’ın kaderi değil; olmamalı da. İyi bir kentsel altyapı, kurumsal bir yerel yönetim anlayışı, sosyal ve kültürel imkanların artması ve en önemlisi de nitelikli ve kaliteli üretime odaklı yatırımlarla bu durumu tersine çevirebiliriz. Bunun için de bir çarkın dişlileri gibi hareket eden bir kent vizyonuna ihtiyacımız var” görüşlerini paylaştı.