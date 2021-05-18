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Başkan Gürbüz, “İsrail insanlık ve savaş suçu işliyor”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Başkan Gürbüz, “İsrail insanlık ve savaş suçu işliyor”
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İsrail’in bu zulüm ile Filistinlilerin yaşam haklarını kendi topraklarında gasp ettiğini belirten Başkan Mehmet Gürbüz, “İsrail insanlık ve savaş suçu işlemektedir” dedi.

Başkan Gürbüz kınama mesajına şu ifadeler ile devam etti:

“Mescid-i Aksa ve çevresinde Ramazan ayının son günlerinde Filistinli kardeşlerimize yönelik olarak İsrail tarafından başlatılan saldırılarda, yüzlerce masum insan yaralanmış, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. Uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan fakat yapmış olduğu saldırılarla, devletlik vasfını adeta ayaklar altına alan İsrail’in bu saldırıları, Gazze’de ve Filistin topraklarında halen devam etmektedir. Uzun zamandır Müslümanları kışkırtmak amacıyla yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam eden İsrail, Filistinlilerin yaşam haklarını kendi topraklarında gasp etmektedir. İnsani hak ve hukukun ayaklar altına alındığı bu süreçte, Türkiye dışında hiçbir ülke, bu katliama tepki vermemiş, hatta bazı ülkeler açık olarak, İşgalci İsrail’e desteklerini açıklamıştır.

İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça, İsrail, zulmünü devam ettirecektir. Sözde medeni insan hakları savunucusu olan batılı devletler, yaşanan bu vahşete sessiz kaldıkça, bu zulme ortak olacaklardır. Filistinlilere zulüm eden İsrail’in ve tüm sorumlularının acilen Uluslararası düzeyde yargılanması gerekmektedir. Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Bizler, bu zulme asla sessiz kalmayacak, işgalcilere karşı direnen Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz.”

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Başkan Gürbüzİsrail Insanlık Ve Savaş Suçu Işliyor