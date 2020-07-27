Başkan Gürbüz: “İş güvenliği ve tedbirden ödün verilmemeli”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, son 10 gün içerisinde ikisi de aynı mahalleden olmak üzere 2 işçinin iş kazası sonucu yaşamını yitirdiğini anımsattı. Bu üzücü ve acı olayların tekrarlanmaması için özellikle işverenlere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Başkan Gürbüz, konunun takipçisi olduklarının altını çizdi.

Termik santraldeki iş kazaları sonrasında ilgililer ve yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Gürbüz, “Biri termik santral ve biri de sanayi sitemizde olmak üzere son 10 günde 2 ölümlü kazası yaşandı. Yine termik santralde bir de ağır yaralanma vakası meydana geldi. Termik santralinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan kazalar nedeniyle yetkililerle görüşmelerde bulunduk. Biz, insanımızın sağlıklı bir şekilde istihdam edilmesini istiyoruz. Özellikle termik santralin A ünitesine yaşanan bu kazaların tekrarlanmaması ile ilgili cumhuriyet savcılığımız gerekli incelemeleri başlattı. Biz de yerel idareler olarak vatandaşımız adına konunun takipçisi olacağız” dedi.

Üretimi ve istihdam kadar iş güvenliğini de önemsediklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Gerekli tedbirler alındıktan ve iş güvenliği sağlandıktan sonra üretimin yapılması gerektiğine inanıyorum. Elbistan’da istihdamı önemsiyoruz. Kamu ve özel sektör yatırımlarını destekliyoruz. Ancak insanımızın sağlığı ve can güvenliği bizim vazgeçebileceğimiz bir unsur değildir. Bunun önemle takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.