Başkan Gürbüz, “İnsan sağlığı her şeyin üstündedir”

Özellikle kış aylarında yaşanan ve ülke ortalamasının üzerinde olan hava kirliliğinin hat safhaya ulaştığı Elbistan’da çözüm arayışlarını sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, filtre sisteminin Nisan ayına kadar tamamlanacağını ifade etti.

Doğalgaz sonrası ilçe genelinde yaşanan hava kirliliğinin önceki yıllara göre azalsa da özel sektöre ait santral kaynaklı kirlilik devam ediyor. Başkan Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada filtre sisteminin yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında; “Geçtiğimiz yıl hükümetimiz bir yasa çıkardı ve dedi ki tüm santraller filtre takarak faaliyetlerini sürdürecek. Sonra bir yasa çıkarıldı ve esnetildi. Ancak Cumhurbaşkanımız bu yasayı veto etti. Hatta AK Parti hükümetinin çıkardığı bir yasayı, çevre duyarlılığı ile Sayın Cumhurbaşkanımız veto etti. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Elbistan’ın hava kirliliği dünyada ki en kirli havalardan bir olarak tespit ediliyor. Dolayısıyla Elbistan’da tedbirler alınması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımı ile bir toplantı yaptık. Toplantı sonrası santrale giderek yerinde incelemelerde bulunduk. Şu an santralin filtre sistemi yüzde 80 oranında tamamlanmış. Nisan ayına kadar da yüzde yüz oranında tamamlayacaklarını taahhüt ettiler. Aslında önceki görüşmelerimizde 2020 Aralık ayında bu filtre sistemi takılacaktı. Ancak parçalar yurt dışında geldiği için pandemi nedeniyle kargo ulaşımında bir takım sıkıntılar yaşandığını belirttiler. Hükümetimiz de makul bir gerekçe olarak gördü ve Nisan ayını geçmemek üzere süre verdi” dedi.

Bu konunun sürekli takipçisiyiz

Başkan Gürbüz, “Bu kent bu kirliliği hak etmiyor, bu durumdan bende inanılmaz acı çekiyorum. İstihdam ve üretim noktasında özellikle enerjide dışa bağımlılığın bitmesi için bu sistemin çalışması lazım. Ama her şeyden önce vatandaşımızın sağlığını korumak zorundayız. Bir tane insanımızın burnu kanadıktan sonra burada yapılan yatırımın bize hiçbir gereği yok. Bu konunun sürekli takipçisiyiz ve denetim noktasında üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız. Bundan da vatandaşımızın hiç şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.