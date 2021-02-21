Başkan Gürbüz, imarla ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu

‘Elbistan’ın geleceğini, tezahür kıtaları eşliğinde yapmayı bile beceremeyen sığ siyasete ve siyasetçilerine yem etmeyeceğiz’ ifadesini kullanan Başkan Gürbüz, imar planı sürecini, hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde anlattı.

İmar planının revizyonuyla ilgili her aşamada muhalefetin belediye meclis üyelerinin de bizzat görev aldığını dile getiren Başkan Gürbüz, “Elbistan merkezi 1/5000 ve 1/1000 imar planı revizyon çalışmaları, 2 AK Parti, 1 MHP, 1 CHP ve 1 İYİ Parti Meclis üyesinden oluşan 5 kişilik İmar Komisyonu, kurum müdürleri ve teknik personeli ile incelenmiş, kontrol edilmiş ve İmar Komisyon Üyelerinin oy birliği ile meclise sunulmuştur. Elbistan İmar Komisyonunun oy birliği ile meclise sunduğu revize imar planı, hem Elbistan Belediye Meclisinden, hem de Büyükşehir Belediye Meclisinden oybirliği ile geçmiştir.

Bu süreçte Türkiye’de örneği dahi bulunmayan bir şeffaflık içerisinde vatandaşlarımızın görüşü, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının talep ve görüşleri İmar Komisyonu Üyelerince alınmış, çok sayıda çalıştay ve toplantı yapılmış, defalarca Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu ile bir araya gelinmiş ve sahada teknik incelemeler yapılmıştır. İmar planı çalışmaları sonucunda iktidar ve muhalefet İmar Komisyonu üyeleri sosyal medya hesaplarından ve basın kuruluşlarına verdikleri beyanatlarda, her kesimi içine alan imar planın başarısı ve güzelliği ile ilgili açıklamalar yapmışlardır. Hal böyle iken imar planı yapım sürecinde gerek komisyon üyelerimize gerekse belediyemize atılan iftiralara ve halkımıza yapılan algı operasyonlarına mertçe göğüs gerdiğimiz tüm kamuoyu nezdinde yadsınamaz bir gerçektir” dedi.

Başkan Gürbüz, “Bir önceki dönem imar planlarında yeşil alanların imara açılmasında üstün gayret gösterenler, o günlerde elde etmiş oldukları imar rantına benzer bir rantı bu dönemde alamayınca kasıtlı bilgi kirliliği ve manipülatif çıkışlar yaptıklarını görüyoruz. Şimdi 18. Madde uygulamasını tek başına yapma hevesinde olanların kirli hesaplarını ifşa ettiğimiz için kendilerinin de yapım sürecinde içerisinde bulunduğu imar planında haksızlıklar ve usulsüzlük yapıldığı, rant üretildiği gibi kirli bir algı operasyonu yürütmeye çalışmaktalar. Bu durum bizi rahatsız etmiyor aksine doğru adımlar attığımız, vatandaşlarımızın haklarını hukuklarını koruduğumuz ve kamuoyu nezdinde adaleti sağlamaya çalıştığımız için bilakis mutluyuz” ifadelerini kullandı.

18. Madde uygulamasıyla ilgili sürecin de tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğünün bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu işlemde vatandaşın talebinin esas alındığının altını çizdi.

Başkan Gürbüz, bu konuda da, şunları söyledi:

“18. Madde uygulaması ile ilgili hem belediyemiz tarafından hem de Harita Kadastro Mühendisleri Elbistan Temsilciliği ve Elbistan’da faaliyet gösteren harita mühendislerinin görüşleri alınarak açıklamalar yapılmıştır. Bir an önce çözülmesi gereken 18. Madde uygulaması ile ilgili çalışmayı belediyemizce yapmak asıl hedefimizdir, fakat belediyemizin teknik kadrosu ve işin aciliyeti göz önüne alındığında vatandaşlarımızdan gelecek talep doğrultusunda özel firmalar ile yapılması istenir ise gerekli yetkiyi verip, bu uygulamanın bir an önce yapılmasını sağlamak isteriz. Tekrar tekrar söylüyoruz vatandaşın talebi doğrultusunda bir an önce yapılması gereken bir işlemdir ve işlemin bir an önce yapılabilmesi için tüm gayretimizi göstermekteyiz”

Yönetim felsefelerinin ‘Dün de bugün de yarın da Elbistan’ın ve Elbistanlının hakkını hukukunu korumak’ olarak nitelendiren Başkan Gürbüz, açıklamalarını, “Karşınızda kendi kararlarını verebilen, tüm usulsüzlüklere karşı dik duran, vatandaşın malını kimseye yedirtmeyen vatandaşına her konuda hesap verebilen bir belediyenin olduğunu unutmayın. Rant ve çıkar üzerine oluşmuş bazı çevrelerin tüm iftira ve algı operasyonlarına rağmen bıkmadan, yılmadan ve usanmadan Elbistan için hizmet etmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Bu iftira ve fitne üreten kesimden de beyhude çabalar içine girmek yerine bu kentin hayrına bir söz söylemelerini bekliyoruz” cümleleri ile tamamladı.

Elbistan İlçesi Revizyon 1/1000 Uygulama İmar Planı, Elbistan Belediye Meclisinde oylamaya sunulduğunda Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti İlçe Başkanları da toplantıda hazır bulunmuşlar ve Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edilmişti.





