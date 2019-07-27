Başkan Gürbüz: “İkili ilişkilere dayalı 2,5 asgari ücret maaş vicdani değil”

Performansa ve işin zorluğuna dayalı bir ücret sitemini adil bulduklarını kaydeden Başkan Gürbüz, bu şekildeki ücretlendirmeyi de en hakkaniyetli ve adil yöntem olarak benimsediklerini söyledi. Elbistan Belediyesi bünyesinde 1 asgari ücretten fazla maaşı olan 30 kişi olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, bu kişilerin de sözleşmelerinin 2020’nin 6.ayından itibaren yenileceğini hatırlattı.

Gelirimizin yüzde 85’ini işçi maaşı olarak ödüyoruz

Elbistan Belediyesi’nin, personellerine maaş ödemediği yönündeki sosyal medya paylaşımları ve bilgi kirliliği olduğunu belirten Başkan Mehmet Gürbüz, belediye olarak aylık 3 milyon TL olan gelirin yüzde 85’ini personel giderine ayırdıklarını vurguladı.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Aylık gelirimiz yaklaşık 3 milyon TL ancak bunun 2 milyon 700 bin lirası ile de sadece personel maaşı ödüyoruz. Gelirinin yaklaşık yüzde 85’ini personel maaşı olarak ödeyen bir kurumda hem geçmiş dönemden devreden borçların ödenmesi hem de yeni yatırımların yapılması bize bazı zorlukları beraberinde getirse de yine de personelin maaşının düzenli ödenmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Borçlu bir belediye olmamıza rağmen ve çalışanlarımızın norm kadronun da çok üstünde olmasını göz önünde bulundurarak onların yine de mağdur olmamaları için maksimum düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Onun için taşeron yasasıyla belediyemize geçen personelimize 1 asgari ücret ödeme yapıyoruz. Tüm sosyal haklarını, aile yardımını, çocuk yardımını ve ikramiyelerini ödüyoruz.

Bu adaletsizliği 2020 yılında gidereceğiz

Ancak taşeron yasasıyla bize devredilen 550 personelin yaklaşık 30 kişisi, 1,8-1,9 ve 2,5 asgari ücret alıyordu. Biz bu kişilerin ücretini 1 asgari ücrete çektik. Herkesin almış olduğu ücret 1 asgari ücret. Dolayısıyla bir mağduriyetin söz konusu olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. 1 asgari ücretin üzerinde kalan alacakları da borçlanıyoruz. Bu arkadaşlara, ikili ilişkilerle sağladıkları bu kadar yüksek ücret ödemeyi vicdani ve adil bulmuyorum. Maalesef geçmiş dönemden bize devredildikleri ve sözleşmeleri olduğu için de bu konuda hukuki açıdan yapabilecek bir şeyimizin olmadığı hukuk müşavirliğimiz tarafından bana ifade edildi. 2020 yılının 6.ayına kadar bu arkadaşların ücretlerindeki bu adaletsiz dağılım maalesef böyle devam edecek.”

“En çok iş yapan ve en ağır işte çalışan en çok maaşı alacak”

Yeni dönem sözleşmelerde ücret miktarının belirlenmesi yöntemi hakkında da ipuçları veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kademeli bir sistem kuracaklarını anlattı.

Çevre temizliğinde, sokakta ya da ağır işlerde çalışan personelin aldığı ücret üzerinden bir temel oluşturacaklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “2020 yılında Elbistan’daki en temel hedefimiz, en çok çalışan, ağır işlerde personelin daha fazla ücret alması; ofislere ve büroya gelene kadar da kademe kademe gelindiğinde de 1 asgari ücret olması. Çevre temizliğinde, sokakta ya da ağır işlerde çalışan personelimizin ücretlerini, 1 asgari ücretin daha da üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ücretleri yeniden gözden geçirdiğimizde bu kriter bizim için belirleyici olacak” ifadelerini kullandı.

“Belediyenin kaynaklarını efektif olarak kullanmalıyız”

‘Adaletten şaşmadan, Elbistanlıların bize emanet etmiş olduğu vergilerinden aldığımız tüm bütçeyi en uygun ve olumlu bir şekilde değerlendirmek ve hakkaniyet ölçeğinden sapmamak adına bu hassasiyeti gösteriyoruz’ diyen Başkan Gürbüz, açıklamalarını, “Maalesef Elbistan Belediyesi’nin personeline ücret ödemediği ya da eksik ödediği ile ilgili bir takım spekülatif yayınlar ve sosyal medya yayınları var. Halkımız arasında da bu konuda bilgi kirliliğini giderme adına bu açıklamayı yapmayı uygun gördüm. Dolayısıyla belediye olarak performansa, üretime ya da kişinin yapmış olduğu çalışmanın zorluğuna dayalı bir ücret sistemini adil buluyoruz. En ağır işlerde çalışanlarımız temizlik işi personelimiz. Onların almış olduğu ücreti, temel ücret olarak belirleyip diğer bütün personellerimizin ücretini aşağıya doğru çektik. Ödeyemediğimiz kısımlarını da borçlanıyoruz. Onun için de 2020 yılına kadar personelimizden anlayış göstermelerini istedim. Ben onlara daha fazla zam yapmayı isterim ama şuanda eldeki imkanlarla ancak bunu yürütebiliyoruz. Elbistan Belediyesi, daha önceleri zaman zaman personel çıkarmış, yarı zamanlı çalıştırmış, 6-7 hiç maaş ödemediği zamanlar olmuş. Bugün için bizim, 1 asgari ücret üzerinden borçlu olduğumuz tek bir personelimiz yok. Hepsinin maaşları zamanında yatırılıyor. Tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların kaynaklarının ve imkanlarının efektif kullanılması noktasında hassasiyet gösterdiğimizden de emin olmalarını istiyorum” cümleleri ile tamamladı.