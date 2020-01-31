Başkan Gürbüz: “Hepimiz, bu kadim medeniyetin ortak temsilcisiyiz”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak’ın ortak kültür ve tarihi birlikteliğine dikkati çekerek, “Ayrımız gayrımız yok. Hepimiz, bu kadim kültürle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileriyiz” diye konuştu.

Komşu ilçeler arasındaki işbirliğinin de önemine vurgu yapan Başkan Gürbüz, “Her biri başlı başına birer tarih, kültür ve turizm havzası olan kentlerimizin geleceği için birlikte enerji harcamalı ve omuz omuza vermeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’ı ziyaret etti. Komşu ilçeler arasındaki var olan işbirliğini ve paylaşım potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için gerçekleştirdiği ziyaret turuna ilişkin değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü’nün bir ve bütün olduğuna işaret etti.

Komşu ilçelerin belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmeleri, 4 şehrin bulunduğu havzanın her alanda gelişmesi noktasında istişare yapma fırsatı olarak gördüğünü belirten Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak, tarih boyunca ortak reflekslerle hareket etmiş, yeri geldiğinde kader birlikteliği yapmış ve aynı kültürün harmanlaştığı bir coğrafyanın temsilcileridir. Zengin bir medeniyetin mirasçıları olan bu 4 kadim şehrimizin sahip olduğu değerleri ve birikimleri, ortak enerji ve sinerji ile daha ileriye taşımak gibi önemli bir sorumluluğumuz var. Bunu da her bir şehrimizin kendine has değerlerini ve güzelliklerini genele entegre edip bir havza projesi çatısı altında birleştirerek sağlayabiliriz. Böylece içinde yaşadığımız bu havzayı bir marka değeri haline getirebiliriz. Şayet bunu başarabilirsek, hep birlikte gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakmış oluruz.”

Her bir ilçeyi satırbaşı olarak kabul ettiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Ceyhan Nehri’nin adeta yaşam kaynağı olduğu ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elbistan, bir beylik başkenti olarak tarih sayfasında yer bulmuş bir şehir. Afşin, Eshab-ı Kehf’le inanç ve kültür merkezi olma özelliğini yüzyıllardır bünyesinde barındırmış. Ekinözü, ‘acı su’ ile adını duyurmuş ve şiirin başkentliğini yapmış. Nurhak ise, barışın ve kardeşliğin sembolü olmuş. 4 şehrimiz de yıllara meydan okuyarak değişmeyen gelenekleri, kültürü, tabii güzellikleri, tarihi dokusu ile bugünlere ulaşmış nadir birer değer. Tüm bu kendine has değerler, içinde bulunduğumuz coğrafyayı farklı kılıyor. Biz, şehirlerimizi bir satırbaşı olarak kabul ederek yeni bir hikaye yazmaya başlayabiliriz. Gastronomi hafızamız ile doğal ve endemik çeşitliliğimizi de bu hikayeye katarak başta turizm olmak üzere birçok alanda önemli bir organizasyonun merkezi haline gelebiliriz. Bunu sağlamak için de tüm ilçelerimizde gönül birliği olduğunu görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, son olarak, “Ziyaretlerimizi, birliktelik ruhunu ve anlayışını harekete geçirecek bir fırsat ve yol haritasının çıkarılacağı bir adım olarak değerlendiriyorum. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.









