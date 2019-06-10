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Başkan Gürbüz hemşerilerini dinliyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlar ile bir araya gelerek hem sorunlarını dinliyor hem de belediyenin proje ve çalışmalar hakkında bilgiler veriyor.

Başkan Gürbüz hemşerilerini dinliyor

 Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, göreve geldiği günden bugüne mahalle ve esnaf ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşları yerlerinde ziyaret eden Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlatırken, sorun ve istekleri dinleyerek istişarelerde bulunuyor.

Başkan Gürbüz, Ramazan Bayramı nedeni ile vatandaşlarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de sorunlarını dinledi. Elbistan’ın geleceği hakkında vatandaşların öneri ve isteklerini dinleyen Gürbüz, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Hemşerileri ile sohbet eden Başkan Gürbüz, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi, öneri ve isteklerini aldı. 

Başkan Gürbüz: “Vatandaşımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli” 

Esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Gürbüz, “İlçemize en iyi hizmeti sunabilmek için vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. İlçemizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini yerlerinde dinleyerek tespit etmek, çözümler üretmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için önemli. Bununla beraber seçim öncesinde yapmayı planladıklarımızı hayata geçireceğiz”  şeklinde konuştu.










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