Başkan Gürbüz: “Hedefimiz 2 milyon metrekare kilit parke”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tam kapasite ile çalışan beton santrali ve beton elemanları üretim tesisinde ucuza mal ettikleri ürünler ile 3 yıl içerisinde 2 milyon metrekare kilit parke döşeyeceklerini söyledi.

Elbistan Belediyesince geçtiğimiz yılın son aylarında kurulumuna başlanan beton santrali ve beton elemanları üretim tesisi, bahar sezonla birlikte tam kapasite çalışıyor. Tesisteki üretim çalışmalarını inceleyen Başkan Gürbüz, ilgililerden bilgi aldı.

Kurdukları tesis ile dış alımları bitirip, maliyeti düşürdüklerini belirten Gürbüz: “Kilit parke fabrikamızda günlük yaklaşık bin 500 metrekare parke taşı üretimi yapıyoruz. Yıllık 400 bin metrekare üretim hedefliyoruz. Bordürümüzü, kilit parkemizi kendi imkan ve personelimizle üretiyoruz ve kırsal mahallelerimizin tamamında bu sene için ihale hazırlığı içerisindeyiz. İnşallah 2021-22 ve 2023 yılları içerisinde toplamda 2 milyon metrekarelik bir kilit parke işçiliğini bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an ona yakın köyümüzün kilit parke ihtiyacını karşıladık. Şehir merkezinde de ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ayrıca kilit parkenin dışında burada bir beton santrali de kurduk, kendi ihtiyacımız olan betonu da üretebiliyoruz. Biz Elbistan’da üreten, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir belediyeyi her zaman vatandaşlarımız için öngördüğümüzü söylemiştik. Hamdolsun bu hedeflerimize de ulaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah kapasiteyi daha da artıracağız, geliştireceğiz ve Elbistan’ın ulaşımla ilgili tüm sorunlarını gidermiş olacağız.” diye konuştu.