Başkan Gürbüz, Hayvan Barınağı’nda incelemede bulundu

Başkan Gürbüz, barınaktaki hayvanların daha sağlıklı ve iyi bir yaşam ortamına kavuşturulması noktasında gereken çalışmayı yapacaklarının altını çizdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Nurhak yolu üzerinde yer alan ve çok sayıda köpeğin bakımının yapıldığı Hayvan Barınağı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Gürbüz, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) Başkan Yardımcısı Şükriye Karagenç ve dernek yöneticilerinden bilgi aldı.

Ziyarette değerlendirme yapan ELHAYKODER Başkan Yardımcısı Şükriye Karagenç, “Sayın Belediye başkanımıza ihtiyacımız olan konuları dile getirdi. Kendisi de sorunlarımızı tek tek not aldı. İnşallah en kısa zamanda da sorunlarımızı çözüme kavuşturacağız. Sayın başkanımıza yanımızda olduğu ve bu ağzı dili olmayan hayvanlarla ilgili gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Hayvan Toplama Merkezi’nde (hayvan barınağı) kuzey ilçelerdeki hayvanların barındırıldığını söyledi.

Hayvan Toplama Merkezi’ni, bir süre önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden devraldıklarını hatırlatan Başkan Gürbüz, “yaptığımız incelemelerde çok ciddi eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar bu hizmetlerin devam etmesi noktasında Elbistan Hayvanları Koruma Derneği’nin (ELHAYKODER) büyük katkısı olmuş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetin, diğer hizmetlerden çok ayrı bir özelliği var. Asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü burada canlılar yaşıyor. Ve kendi derdini anlatamayan, Allah’ın bize emanet ettiği canlılar. Biz, Elbistan Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte daha düzenli hale gelmesi, kurumsal bir yapıya kavuşması, güvenliğinin sağlanması, bu bölgelerin ağaçlandırılması ve hayvanların daha sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşturulması ile ilgili olarak tüm yatırımları yapacağız. Bu konuda da ELHAYKODER’in hazırladığı bir proje var. Onun da takibini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz, “Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın, hem sivil toplum kuruluşlarımıza hem de belediyemize hayvanların yeme-içme ihtiyaçları ile ilgili desteklerini bekliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda bir protokol de hazırlamayı düşünüyoruz. Burada, gönüllü bir inisiyatifle bu hizmetlerin daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Hem ELHAYKODER’e hem de vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.











