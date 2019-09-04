Başkan Gürbüz, “Gürün karayolunda 25 km asfalt döküldü”

Elbistan’ın kuzey çıkışı olarak adlandırılan ve Sivas’ın Gürün ilçesine direk bağlantısı olan yoldaki çalışmalar, yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Elbistan’dan başlayıp Sultan Korusu Grup Mahalleleri’ni geçerek Gürün ilçe sınırına kadar olan 45 kilometre uzunluktaki karayoluyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihale kapsamında yüklenici firmanın ekipleri, bir yandan yolda genişletme ve altyapı çalışmaları yaparken diğer yandan da yolun 25 kilometrelik kısmı da asfaltla buluştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ve belediye meclis üyeleri, yol çalışmalarını inceledi. Karayolları 58. Şube Şefi Hüseyin Özdemir ve yüklenici firmanın yetkilisinden gelinen son nokta hakkında bilgi aldıktan sonra değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin ulaşımındaki sorunların çözülmesi noktasındaki adımların önemine değindi.

Elbistan-Gürün karayolunun 25 kilometresinin asfaltlandığını belirten Başkan Gürbüz, yolun kalitesin ve altyapısının ana kent yolları ile eşdeğer kalitede olduğuna dikkati çekti.

Yolun, 17 metre genişliğe ulaştığının da bilgisini veren Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi’nin kent içindeki çalışmalarıyla da ulaşım sorunlarının büyük oranda ortadan kalkacağını anımsatarak, şunları söyledi:

“Toplamda 45 kilometrelik bir yol ağının 25 kilometresi tamamlandı. Yüklenici firma yetkililerinden çift kat asfaltlama çalışmalarını tamamladıklarının bilgisini aldık. 17 kırsal mahallemizi ilgilendiren bu yol çalışmasını yerinde inceledik. Tüm mahallelerimizde yapılan çalışmalara baktık ve vatandaşlarımızla görüşmeler yaptık. İnşallah Elbistan’ın hem kuzeyden, hem batıdan hem de doğudan bağlantılarını hızlı bir şekilde hükümetimizin gayretli çalışmaları ile tamamlıyoruz. Bu sene içerisinde kent merkezimizde asfalt işlemini başlatmıştık. Merkezi hükümetimizin yatırımları kapsamında Karayollarımızın özellikle bu çalışmaları tamamlaması ve Elbistan Belediyesi’nin de kent içi ulaşım ağlarını tamamlaması ile birlikte Elbistan’ımızda ulaşım sorunu büyük oranda çözülmüş olacak.

Yaklaşık 17 metre çapında bir yol bu. Ana kentleri bağlayan yol kalitesinde ve gerçekten altyapısı ve kaplamaları ile de son derece kaliteli bir üretim yapıyorlar. Bu vesileyle de hem yüklenici firmayı kutluyorum hem de Karayolları 58. Şube Şefliğimizi de kutluyorum. Gerçekten güzel bir hizmet üretiyorlar. İnşallah biz de Eylül ayının sonunda bu yol çalışmalarının tamamını hizmete almış olacağız. Kayseri Bölge Müdürlüğümüzün de yaklaşık 22 kilometre yol çalışması Ekim ayında tamamlanacak. Kısa süre içerisinde toplamda 67 kilometrelik yol ağı hizmete sunulmuş olacak. Şehrimize ve bu bölgede bulunan vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur da, “Elbistan’ı Gürün’e bağlayan karayolumuzun toplam maliyeti yaklaşık 40 milyon lira. Bu yol, Elbistan’ımızı kuzey ve İç Anadolu bölgelerimizdeki illere bağlayacak. Elbistan’ın kuzey aksındaki bu önemli güzergahtaki çalışmaların başlamasına büyük katkı sunan başta AK Parti Genel Başkanımız Sayın Mahir Ünal ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.















