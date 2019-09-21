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Başkan Gürbüz, güreşçilerle bir araya geldi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yurtdışından ve yurtiçinden birçok güreşçiyi er meydanında buluşturacak 2. Uluslararası Şalvar Güreşi Festivali öncesinde güreşçilerle bir araya geldi.

Başkan Gürbüz, güreşçilerle bir araya geldi
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Pınarbaşı’nda güreş festivaline katılacak sporcularla bir araya gelen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Elbistan’da çok coşkulu bir festival gerçekleştireceğiz. 3 ülkeden 500’ün üzerinden sporcuyu Elbistan’da misafir ediyoruz. İran’dan, Azerbaycan’dan ve Gürcistan’dan geldiler. Sporcularla beraber geçirdik günümüzü. Şehrimizi tanıttık. İnşallah 270 civarında da Okçuluk Federasyonu’ndan okçuluğa gönül vermiş kardeşlerimizi misafir edeceğiz.. Elbistan karnaval yerine dönecek. Hem voleybol takımımız hem futbol takımımızı aynı zamanda yeni planladığımız güreş takımımızı da planlıyoruz. Onlarla beraber saat 11.00’da Belediye önünden şehir merkezine doğru bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Sporcularımızla beraber kortej düzenleyeceğiz. Oradan da güreş sahasına geçeceğiz. Akşam 18.00’a kadar müsabakalar olacak. Okçuluk Federasyonu’nun gösterileri olacak. Akşam da değerli sanatçımız Uğur Işılak’ı konuk edeceğiz. Be öncelikle sporcularımıza, hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

2. Uluslararası Şalvar Güreşi Festivali’ne katılan sporcular ise festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.






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