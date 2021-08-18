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Başkan Gürbüz, “Gün birlik olma günüdür”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülkemizde yaşanan orman yangınları ve sonrasında yaşanan sel felaketleri hakkında yaptığı açıklamada, “Gün birlik olma günüdür. Ülkemin yanında ben de varım” dedi.

Başkan Gürbüz, “Gün birlik olma günüdür”
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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulanan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülke çapında yapılan kara propagandanın kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, “Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri de aşacağız” ifadesini kullandı.

Başkan Gürbüz açıklamasında, “Ülkemizde maalesef son günlerde birçok felaket yaşandı. İlk olarak çıkan orman yangınları adeta ciğerimizi yaktı. Yine 11 Ağustos’ta Batı Karadeniz’i etkisi altına alan yoğun yağış sonrası bölgede sel felaketi meydana gelmiş ve can kayıpları yaşanmıştı. Selin en çok etkilediği bölgelerden biri de Kastamonu Bozkurt olmuştu. Şu ana kadar 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatına kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Hükümetimiz her türlü adımları atıyor. Sel felaketinden hemen sonra tüm yardımlar bölgeye ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız hükümet yanınızda mesajı vererek devletin gücünü bir kez daha göstermiştir. Kamuoyunda bazı çevrelerden hükümetimize eleştiri yapılmaktadır. Ben şahsen günün birlik ve beraberlik gün olduğunu düşünüyorum. Ülkemin yanında ben de varım diyerek bu zor günleri birlikte aşacağız. Bizim insanımız yaşadığı ülkeye, devlete ve topluma aidiyet duygusu ile bağlıdır. Bizim kültürümüzün en önemli özelliği de bu olsa gerek” şeklinde konuştu.

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Başkan GürbüzGün Birlik Olma Günüdür