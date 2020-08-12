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Başkan Gürbüz, gençlerle birlikte sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gençlerle birlikte sağlıklı yaşam sloganı ile lavanta vadisi ve Pınarbaşı’nda yürüyüş yaptı.

Başkan Gürbüz, gençlerle birlikte sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün, ‘Sağlık İçin Harekete Geç’ sloganı ile başlattığı sağlıklı yaşam yürüyüşün ilki gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde Pınarbaşı’ndan başlayan yürüyüşe katılanlar, lavanta vadisinin çevresinde yaklaşık 10 bin adım attı. Programa, Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gençler ile Üniversiteli Fenerbahçeliler Taraftar Grubu üyeleri katıldı. Yürüyüşe katılanlara ilk olarak Mükrime Hatun Kültürevi’nde çorba ikramı yapıldı. Çorba ikramının ardından ilk adımı atan katılımcılar, yaklaşık 1 saatlik yürüyüş sonrasında etkinliği sonlandırdı. Başkan Gürbüz, katılımcı gençlere lavanta vadisindeki çalışmalarla ilgili de bilgi aktardı.

Etkinlikle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm vatandaşları, daha sağlıklı bir yaşam için yürüyüş yapmaya davet etti.

Başkan Gürbüz, “Gençlik Merkezi’mizle beraber spor etkinliği yaptık. Sabah çorbalarımızı içtik. Lavanta vadimizin yeni yapılan çevre yolunda turladık. Vadimizi gezerek gençlerimize yapılan çalışmaları anlattık. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüş sonrasında yürüyüşümüzü tamamladık. Etkinliğe katılan gençlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Elbistan için bir turizm merkezi, destinasyon alanı kazandırdığımızı düşünüyorum. Lavanta vadisinin, şehrimize hem turizm amaçlı hem de endüstriyel alanda büyük getirisi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de tüm vatandaşlarımızı lavanta vadisinde yürüyüşe davet ediyorum. Biz her sabah saat 08.00’de buradayız. Sağlık için yürüyelim. Sağlıklı kalalım” ifadelerini kullandı.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Metin Türkan ise, “Elbistan’da bir ilk olan lavanta vadisini geçtik. Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü gençlerimizle birlikte trekking yaptık. Lavanta vadisini gezdik. Başkanımıza sağlıklı yaşam için büyük önem arz eden bu girişiminden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Halil Kılınç da, “Lavanta vadisini gezdik. Çok beğendik. Çalışmalar da devam ediyor. İnşallah burada arkadaşlarımızla birlikte eğlenmeye başlarız” şeklinde konuştu.


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