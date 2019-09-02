Başkan Gürbüz, gençlerin paten ve bisiklet şovunu izledi

Etkinliğe katılmak için şehir dışından gelen patenci ve bisikletli gençler Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.

Tehlikeli olduğu kadar görsellik açısından da seyir zevki veren paten ve bisiklet şovda gençler profesyonellere taş çıkartacak derecede yaptıkları hareketlerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Gençlerle birlikte bisiklet sürerek heyecanlarına ortak olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Millet Bahçemizde bisiklet ve paten sevdalısı gençlerimiz ile birlikte gösterilerini izliyoruz. Gençlerimiz çok hareketli, çok dinamik biz de onları bu dinamizme katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin birlikte, beraberce ortak bir şeyler yapabilmelerini, biraz da dijital ortamlardan çıkıp sahada aktif olabilmelerine gayret ediyoruz" dedi.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

















