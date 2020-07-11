Başkan Gürbüz, “Fethin mührü Ayasofya kıyama kalktı”

Başkan Gürbüz, Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olmasının tüm İslam alemi için önemine işaret ederek, “Bu diriliş, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün de ayak sesleridir” ifadesini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle ilgili mesaj yayımladı.

Ayasofya’nın, Fatih Sultan Mehmed’in mirası olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, bu tarihi kararın adımlarını başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarını sundu.

Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“Fatih Sultan Mehmed’in mirası, fethin kutlu sembolü Ayasofya için Danıştay kararını verdi. Ayasofya, aslına rücu ederek ibadete açıldı. Bizler de bu tarihi karara şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başta milletimiz olmak üzere tüm ümmetin içindeki özlem ve kurduğu hayal, gerçeğe dönüşmüştür. Artık gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanma vakti gelmiştir. Ayasofya’nın kubbeleri, 86 yıl sonra yeniden tekbir sesleri ile yankılanacak. İstanbul'un fatihi Sultan Mehmed Han'ın vasiyetinin yerine getirilmesi için çaba sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un fatihi kutlu komutan Fatih Sultan Mehmed'i ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının, müminlerin gönlünde nice umutlar doğurduğunu belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Ayasofya, özlem zincirlerini kırmıştır. Ayasofya, prangalarından kurtulmuştur. Bu bir milattır. İnşallah bu karar, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün de nişanesi olacaktır. Ayasofya Camisi'nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Yüce Rabbim, tüm Müslümanlara bu kutlu mabedimizde secde etmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.