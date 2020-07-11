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Başkan Gürbüz, “Fethin mührü Ayasofya kıyama kalktı”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İstanbul’un fethinin simgesi olan Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi ile ilgili, “Fethin mührü Ayasofya kıyama kalktı” dedi.

Başkan Gürbüz, “Fethin mührü Ayasofya kıyama kalktı”
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Başkan Gürbüz, Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olmasının tüm İslam alemi için önemine işaret ederek, “Bu diriliş, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün de ayak sesleridir” ifadesini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle ilgili mesaj yayımladı.

Ayasofya’nın, Fatih Sultan Mehmed’in mirası olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, bu tarihi kararın adımlarını başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarını sundu.

Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“Fatih Sultan Mehmed’in mirası, fethin kutlu sembolü Ayasofya için Danıştay kararını verdi. Ayasofya, aslına rücu ederek ibadete açıldı. Bizler de bu tarihi karara şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başta milletimiz olmak üzere tüm ümmetin içindeki özlem ve kurduğu hayal, gerçeğe dönüşmüştür. Artık gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanma vakti gelmiştir. Ayasofya’nın kubbeleri, 86 yıl sonra yeniden tekbir sesleri ile yankılanacak. İstanbul'un fatihi Sultan Mehmed Han'ın vasiyetinin yerine getirilmesi için çaba sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un fatihi kutlu komutan Fatih Sultan Mehmed'i ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının, müminlerin gönlünde nice umutlar doğurduğunu belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Ayasofya, özlem zincirlerini kırmıştır. Ayasofya, prangalarından kurtulmuştur. Bu bir milattır. İnşallah bu karar, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün de nişanesi olacaktır. Ayasofya Camisi'nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Yüce Rabbim, tüm Müslümanlara bu kutlu mabedimizde secde etmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.


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hacı 4 hafta önce

Bir de sanayide, bilimde, yatırımlarda,sosyal eşitlikte, ekonomide " kıyama " kalkabilseydik hayırlısıyla !

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Secdede miydi ki ? 4 hafta önce

Ayasofyanin nerde olduğunu bile bilmeyenler Ayasofyayla ilgili paylaşım yapıyor. Her şeyi şov haline getirmeyi kültür edinmiş siyasi anlayışta tepiniyor Ayasofya kararının üzerinde. Tüm değerleri kendi siyasetinize alet edip içini boşalıyorsunuz malesef. Ayasofya sadece bizim değil tüm dünyanın kültür mirası. Buna benzer bir çok eser mevcut ülkemizde. Ne olur bu değerleri de şov siyasetinizle yıpratmayın. Ayasofya kıyama kalkmış bu zamana kadar secdede miydi? O zaman niye iyi partinin ibadete açılması önerisini partiniz reddetti? Her şeye iki dakikada karar verilirken niye danıştay kararı bekleyelim dendi? Bonus lazım de mi ? Şov...

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mevlüt 4 hafta önce

millet ac kardesim siz anca gündem degistirip millete gaz verin. 20 yildir iktidarda siz varsiniz istediginiz zaman camiye cevirebilirdiniz bugün mü akliniza geldi. Yazik. Bir de utanmadan büyük is basarmis gibi hava atiyorsunuz.

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Yusuf 4 hafta önce

Baş yandaş gazeteci Nagehan Ayasofya karşılığında ruhban Okulu'nun açılması lazım dedi....

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Mamili 3 hafta önce

Tilki ezan okuyorsa gözünüz kümeste olsun.

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MAHMUT 3 hafta önce

BENCE BİZ BİR PINARBAŞINI KIYAMA KALDIRSAK DİLENCİLERDEN BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEN GEÇİLMİYOR

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Vatandaş 4 hafta önce

Elbistan'da üniversite sınavında dereceye giren öğrencilere bu vesileyle bir haftalık İstanbul turu hediye edersiniz umarım sayın başkanım.

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Fatih Çetin 4 hafta önce

Başkan bizi ayasofyaya götür 2 rekat namaz kılalım sen yaparsın bilirim

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