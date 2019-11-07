Başkan Gürbüz, ETSO Meclisi’nin konuğu oldu

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Meclis Başkanı Yüksel Çiçek, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli tarafından misafir edilen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, göreve geldiği günden bu zamana kadar yaptığı hizmetler ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında geniş bir sunum yaptı.

Toplantının başında kısa bir selamlama konuşması yapan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi ile Besi OSB konusunda ön ayak olarak ilçeye büyük kazanımlar sağladıklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e katılımından dolayı teşekkür etti.

ETSO Meclis Başkanı Yüksel Çiçek ise, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile bir araya gelerek, oda üyelerinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alış verişinde bulunduklarını ifade ederek, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Elbistan’ın ekonomik olarak daha da ileriye gidebilmesi için iş dünyası ile sık sık bir araya gelmek istediğini belirten Başkan Mehmet Gürbüz ise, ülke ekonomisine yön veren büyük firmalarla görüşmeler yaptıklarının altını çizdi.

Elbistan’ın her yönü ile güzel bir şehir olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yapacakları çalışmalar ile yatırımların daha da artmasına imkan hazırlayacaklarını vurguladı.

Elbistan’da alt ve üst yapı konusunda kısa zamanda gerekli yatırımları yapacaklarını ifade eden Başkan Gürbüz, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine nazik davetlerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki dönemde iş dünyası temsilcileri ile daha fazla bir araya gelmek istediğini söyledi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.



