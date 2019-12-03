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Başkan Gürbüz, “Engel yok sevgi var”

Elbistan Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli öğrenciler için bir program düzenledi. Programda konuşan Başkan Gürbüz, “Engelsiz yaşam için gör, duy, tanı, hisset, fark et. Engel olma, destek ol” ifadeleri ile programın önemine vurgu yaptı.

Başkan Gürbüz, “Engel yok sevgi var”
 Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde öğrenim gören yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı renkli görüntülere sahne oldu. Elbistan Belediyesi tarafından Pınarbaşı Spor Kompleksinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, engelsiz yaşamın tüm alana hâkim olması gerektiğini belirtti ve “engel yok sevgi var” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü aslında engelsiz bir yaşamın tüm alana hâkim olması gerektiğini hissettiren bir gün. Engelli kardeşlerimin yaşamını yerel olarak ne kadar kolaylaştırmamız gerektiğini hatırlatan bir gün. Engelsiz yaşam için gör, duy, tanı, hisset, fark et. Engel olma, destek ol amacı ile bizlerde belediye olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kaldırım gerekse yol çalışmalarımızda onların yaşamını kolaylaştırmak adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu gün milli eğitim müdürümüz ve meclis üyelerimiz ile birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde eğitim gören engelli kardeşlerimiz ile vakit geçiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istirhamım engelli kardeşlerimize yaşam kolaylığı sağlamaları ve sosyal yaşamlarında destek olmalarıdır. Unutmayalım ki engel yok sevgi vardır. Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Günü’nü kutlar sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Program sonrası engelli öğrencilere hediye takdiminde bulunan Başkan Gürbüz, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.






Yerel Manşetler
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