Başkan Gürbüz, “Elbistan suya dokunan bir şehir olacak”

Mimarlara, kentin değişik noktalarında planlanan projeleri anlatan Başkan Gürbüz, Ceyhan Nehri ile ilgili değişime dikkat çekerek, “Elbistan suya dokunan bir şehir olacak” dedi.

Elbistan’ın dokusunu, tarihini ve özellikle Ceyhan Nehri’nin güzelliğini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Gürbüz, projeler hakkında toplantıya katılan mimarlara bilgi verdi.

Bu şehri güzelleştirmek adına özellikle mimarların büyük önem arz ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Daha yaşanabilir bir Elbistan hayalimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bir şehrin dokusunu ortaya çıkarmada mimar arkadaşların faktörü bizim için çok değerli. Bu amaçla Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanımız Emre Kaçamaz ve odaya bağlı mimarlar ile bir araya geldik. İlçemize yaptığımız ve yapmayı planladığımız projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Ve istedik ki onlarında bu projeler hakkında bize ne gibi önerileri olabilir. Bu gün lavanta vadisinden başlayıp Pınarbaşı, Kaynarca Göleti, Ceyhan Nehri ve Kültürhan gibi büyük projelerimiz için sahada incelemeler yapacağız. İzim hayalimiz kalkınma modelini tamamlamış, refah ve istikrar düzenini yakalamış, sorunları çözülmüş bir Elbistan. Organize sanayisiyle, tarımsal organizesiyle, enerji sektörüyle, ekonomik gücünü artırmış istihdam sorunlarını çözmüş bir Elbistan. Bu hayali gerçekleştirmek içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Ben oda başkanımıza ve mimarlarımıza bize zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Emre Kaçamaz ise, “Bu gün gerçekten Elbistan’a yapılacak olan çok büyük projelere şahit olduk. Belediye Başkanımızın meslektaşımız olmasının artılarını gerek projelerde gerekse sahalarda hissettik. Bir kentin yeniden dizayn edilmesinde mimarların etkisi yadsınamaz. Bizlerde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz beye projelerin şekillenmesi hakkında bilgilerimizi aktardık. Bu fırsatı bizlere verdiği için ayrıca kendisine teşekkür ederim” dedi.

Toplantı sonrası Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve mimarlar, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.















