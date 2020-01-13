Başkan Gürbüz: “Elbistan milliyetçiliği, şehri için alın teri dökmektir”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehre peş peşe gelen yatırımlardan belediye bütçesine, insan kaynağı planlamasından Elbistan’ın gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Gürbüz, şehrin ve insanlarının önyargılardan kurtulup bir bütün halinde değişimin ve dönüşümün parçası olması gerektiğini de bir saatin dişlilerini örnek vererek anlattı.

Başkan Gürbüz, Elbistan’ın, bünyesinde barındırdığı potansiyeli ve bir beylik başkenti hüviyetini harekete geçirecek adımlara ihtiyacı olduğunu söyledi. ‘Biz, 9 aydır tam da bunu yapmaya çalışıyoruz’ diyen Başkan Gürbüz, “Elbistan’ın bugüne kadar ötelenmiş ne kadar problemi varsa bir bir çözmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şehrin geleceğine yön veren olgunun, ‘Elbistanlılık’ olması gerektiğine vurgu yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehrin en çok ihtiyaç duyduğu odak noktayı da üretim olarak işaret etti.

Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“Bizim yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız asıl şey Elbistan milliyetçiliği. Dulkadiroğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış ve bu tarihsel bakiye üzerinden bugünlere gelmiş bir mirasın parçasıyız hepimiz. Bu mirası tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunu yaparken de bu şehrin her bir ferdini bir değer olarak kabul etmeliyiz. Bu şehrin insanlarının, yaşadıkları ve nefes aldıkları bu kente dair duygularını, fikirlerini önemseyerek yapmayı arzu ediyoruz. Önyargılarımızdan kurtulmak bu noktada çok önemli. Bizim, kısır çekişmeler ya da sığ tartışmalarla kaybedecek zamanımız yok. Bizim için en değerli insan, üreten insandır. Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda olduğu kadar Elbistan’da bugüne kadar ötelenmiş sanayi devrimini harekete geçiriyoruz. Bunun için de azmimiz, kararlılığımız ve heyecanımız var.”

Elbistan Belediyesi’nin kısıtlı bir bütçesi bulunduğunu anımsatan Başkan Gürbüz, “İmkanları kısıtlı bir belediyeyiz. Yanlış harcama yapmamaya gayret ettiğimiz gibi daha önceden bu tarzdaki harcamaları da bir takvime bağlayarak ödeme gerçekleştiriyoruz. Böylece şehrimizin kaynağını yine şehre aktarıyoruz ve hizmete dönüştürüyoruz. Kaynak üretmeye başladık. Kaynak noktasındaki adımlarımız somut bir şekle dönüşüyor. Planlamalarımızı da o yönde yapıyoruz. Biz, bir şey daha yapıyoruz. Devletin alacağını pazarlık konusu yapmıyoruz. O alacağın her bir kuruşu, Elbistan’ın ve Elbistanlının hakkı. Devlette esas olan adalettir. Ben, göreve gelirken de bunu söylüyordum. Uygulamalarımda da bunu sağladım ve bundan sonra da adaletin yanında olacağım” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın birçok sektörde yatırımcıya kucak açan bir şehir haline geldiğini aktaran Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Biz, şehrimize gelen yatırımcıya ‘bu şehre ne katacaksın?’ sorusunu yöneltiyoruz. İstihdam sorunumuz var. Gençlerimizin şehirlerinde karnını doyurma ve ekmeğini kazanma umudunu ancak yatırımla hayata geçirebiliriz. Biz, bunun önünü açtık. Organize Sanayi Bölgemizdeki yatırımlar da bunun en büyük göstergesi. Bizim fragmanla değil filmin kendisi ile ilgilenmemiz lazım. Biz, yatırım ve sanayi ile değişen bir Elbistan hikayesi yazıp tüm Elbistan’ın başrolünü oynadığı filmi çekmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Gürbüz, son olarak 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarındaki revizyonun tamamlandığını ve detaylarla ilgili de önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını hatırlattı.