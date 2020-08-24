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Başkan Gürbüz, “Elbistan, lambadaki alevi üşüten bir şehir”

Elbistan Belediyesi, şair ve yazar Ahmet Şevki Şakalar’ın katılımı ile imza ve söyleşi günü düzenledi. Programa katılan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan, lambadaki alevi üşüten bir şehir” dedi.

Başkan Gürbüz, “Elbistan, lambadaki alevi üşüten bir şehir”
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 Çınaraltı Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kadim şehir Elbistan'ın kültürel altyapısını güçlendirmek adına edebiyatı, sanatı ve sanatçıyı önemsiyoruz” dedi.

22 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen program, koronavirüs tedbirleri ile başladı. Moderatörlüğü İbrahim Kenger tarafından yapılan söyleşiye, Tarihçi Yazar Ali Yılmaz’da katıldı.

Söyleşi sonrası değerlendirme yapan Başkan Mehmet Gürbüz, Elbistan’ın kültürünü ve edebiyatını tanıtmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Gürbüz, konuşmasının devamında, “Elbistan’ımız kültürel miras bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahip. Bu değerleri muhafaza etmek ve geleceğe aktarmak için de emek veren değerli kalemlere sahip olmak bizleri ayrıca sevindiriyor. Elbistan, lambadaki alevi üşüten bir şehir, Karakoçları yetiştiren ve birçok edebiyatçıya ev sahipliği yapmış bir şehir. Biz bu şehrin kültürünü, edebiyatını tanımak ve tanıtmak zorundayız. Ben Ahmet Şevki hocama böyle bir söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Şehir medeniyetin mekânsal karşılığıdır, medeniyeti bağrında taşıyan ve yaşatan mekândır. Şehir, mensubu olduğu medeniyetin izlerini taşır üzerinde. Şehir sadece toprak ve taştan oluşmuş bir yapı değildir. Kadim şehir Elbistan'ın kültürel altyapısını da güçlendirmek adına edebiyatı, sanatı ve sanatçıyı önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.



Yerel Manşetler
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Başkan Gürbüz“ElbistanLambadaki Alevi üşüten Bir şehir”
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