Başkan Gürbüz: “Elbistan için bir aradayız”

Elbistan Festivali ve sonrasında ilan edilecek “1 Ağustos Dünya Elbistanlılar Günü” kapsamında ertelenen Elbistanlılar Buluşması, önceki gün gerçekleştirildi. Şehir dışında yatırım yapmış iş adamı, akademisyen, sanatçı, gazeteci gibi meslek gruplarındaki Elbistanlılar bir araya geldi.

Kale Restoran’daki toplantının açılışında konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye’yi sarsan yangınlarda yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Yangınla mücadele konusunda hükümetin her türlü tedbiri aldığını belirten Gürbüz, “Ülkemizde maalesef afetler yangınlar mücadele ediyor. Hükümetimiz yanan evlerimiz için acilen çalışmalara başladı. Kaybımız çok büyük. Allah onlara rahmet eylesin. Allah ülkemizi bu tip afetlerden korusun diyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı amacının Elbistan’ın gelişimi, kalkınması, daha fazla anılması için bir araya gelmek olduğunu belirten Gürbüz şöyle konuştu:

“Sayın Mahir Ünal da bu toplantıya katılacaktı, ama ülkemizi etkisi altına alan yangınlar için kendileri bölgede bulunuyor. Sayın Mahir Ünal bizle şöyle bir şey paylaşmıştı. Biz o toplantıda siyaset konuşmayalım, toplantımız siyaset üstü olsun. Elbistanlı işadamlarımız, sanatçılarımız ve bilim insanlarımız ve katılımcılar fikirlerini bizimle paylaşsın, biz de çalışmalarımızı ona göre yürütelim. Elbistan bir medeniyetler şehri. Kültür kurmuş bir şehir rekabet gücü yüksek bir şehir. Elbistan’ın insanları çok inovatif. İhracatçı firmalar sürekli rekorlar kırıyor. Bu yapımızla, bu rekabet gücümüz ile kısa vadede uzun mesafeler kat etmek istiyoruz. Yanımızda, Kahramanmaraş ile Gaziantep ile Malatya ile yarışacak bir noktaya gelmek istiyoruz.”

Elbistan’a bir özel üniversite kurulması yönünde girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Gürbüz, “Mehmet Kum hocamız vardı. Elbistan'a bir Vakıf Üniversitesi kurmak için çalışmalar yaptık. Çok sayıda toplantı yaptık. Bakın Elbistan özel üniversite kurmayı konuşuyor. Kültürel etkileşimin bu kente neler katacağını gördük. Elbistan olarak siyaset ve akademi dünyasında çok değerli hocalarımız ve siyasetçilerimiz var. Bizim bu kenti gerçekten ayağa kaldıracak kadromuz hamdolsun var. Bir araya gelmemiz de bir sorun vardı, önümüzdeki günlerde çok büyük toplantılar ile bunları da çözeceğiz. Farklı yerlerde toplantı yapıp Elbistan için hayaller kurup onları yapmak için çalışacağız.

Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti dünyada ilk 10 ekonomiye girmek için hedef koyuyor. Bu çok büyük bir hedef. Bu hayali kuracak kadro Elbistan'da da var. Bunları hayal edip bizde ilk 10 ekonomi arasını girmek için çalışacağız. 3 tane değerli hocam var Benim ulaşabildiğim ve bu hocalarımız aynı zamanda iş adamı. Üniversiteleri var Biruni Üniversitesi, Mersin Toroslar Üniversitesi ve Arel Üniversitesi ve bu üniversite Elbistan'dan gelen öğrencilere ciddi indirimler yapıyor. Yüzde 50 indirim yapıyoruz diyorlar ve bu bizi onure ediyor” dedi.

Elbistan Festivali’nin, hem sosyo-kültürel hem ekonomik hem de tanınırlık yönünden kente büyük katkı sunduğunun altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Biz burada bir festival yaptık. 8 ulusal 16 yerel sanatçı ile. İnanın Türkiye'nin en büyük festivali desek yeridir. Orman yangınları nedeni ile festivalin son günümüzü final günümüze ertelemek zorunda kaldık. Biz aslında şunu gösterdik; Elbistan'ın bu anlamda çok iyi organize olabilirse Türkiye'de fark oluşturabilecek, farkındalığını pozitif olarak ayrıştırabilecek büyük bir potansiyeli var. Festival her şeyden önce bize birbirini tanımayan insanların bir küme oluşturabileceğini gösterdi. El ele tutuşup halay çekebildiklerini gördük. Elbistan'da bunu görmek çok mutlu etti.

Bizim bu iletişim ihtiyacımız vardı. Bu toplantılara ihtiyacımız var. Sizlerin katılımına ihtiyacımız var. Özellikle yurtdışında çok büyük bir potansiyel olan bir kent Elbistan. Elbistan'ın potansiyelini açığa çıkarmamız kent ekonomisini büyütmemiz tamamen yapacağımız bu ikili ilişkiler ile karşılıkları ile iletişim ile oluşuyor.

Burada yatırım yapmak insanlar var. 40 kişi bize müracaatta bulundu. Elbistan'da yaklaşık maliyeti 2 milyon olan 40 tane dubleks daire yapacaklar var. Arsa varsa biz de yapalım diyorlar. Beni çok mutlu etti. O insanlar çalışmaları ile çabaları ile neler var ise vatanlarına Elbistan'a getirmek istiyorlar. Ben de onları bu yolu açmak istiyorum. Ama bu sadece ikili görüşmeler ile sağlandı.

Elbistan Festivali komitesi başkanı kendi ifadesi ile festivalin Elbistan'a katkısı 500 milyon lira. Çok büyük bir para. Bu nakit giriş olarak Elbistan'a girdi. Bunlar bizi mutlu ediyor. istihdam oluşturmadığını doğru bir hamle herkesin kazandığı bir festival oldu. İnsanlar mutlu oldu. Gurbetçi vatandaşlarımız mutlu oldu. Çünkü onların onuruna düzenlenen bir etkinlik oldu. Esnafımız mutlu oldu. Gençlerimiz mutlu. Daha da iletişimimizi güçlendirmiş olduk ve sizlerin de teşrifleri ile biz bu organizasyonu taçlandırdı” ifadelerini kullandı.