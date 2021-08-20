Başkan Gürbüz: “Elbistan, doğu ile batının geçiş noktası olacak”

Başkan Gürbüz, kentin gelişimine doğrudan katkı sunacak bu dev ulaşım yatırımındaki katkısından dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve milletvekillerine teşekkür etti.

Elbistan-Malatya karayoluna yaklaşık 600 milyon liralık bir bütçe ayrıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe halkının en büyük hayallerinden birinin de gerçeğe dönüşmesi için adım atılmasını müjde olarak nitelendirdi.

Göksun karayolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, doğu ve güneydoğuyu batı illerine bağlayan en kısa ve rahat aksın merkezinde Elbistan’ın olacağını ifade eden Başkan Gürbüz, “Elbistan, doğu ile batıyı buluşturan bir kavşak özelliğine kavuşacak” dedi.

Elbistan-Darıca arasındaki yolun, ulaşım standardında çok kapsamlı bir atış olacağını dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“İlçemizin doğuya açılan kapısı niteliğindeki yaklaşık 50 kilometrelik güzergahla ilgili müjde niteliğinde bir gelişme yaşandı. Daha önceden projelendirilse de hayata geçmesi ile ilgili bir takım gecikmeler olmuştu. AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın da üzerinde hassasiyetle durduğu bu projenin ihalesi 8 Eylül’de yapılacak. 600 milyon gibi bütçesi var. İnşallah ihalenin ardından çalışmaların da hızla başlamasını bekliyoruz.

Özellikle yolcu ve yük taşımacılığında, darlığı, standardının düşük oluşu ve virajlar nedeniyle sürücülerin tercih etmekte zorlandığı bir güzergah, adeta yeniden inşa edilecek. Sürüş güvenliği ve konforla ilgili tüm önlemler alınacak. Bazı noktalarda güzergahın da değişmesi öngörülüyor. Bu sayede, hem mesafe kısalacak hem de sürüş açısından önemli kolaylıklar sağlanmış olacak.”

Sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren virajların büyük çoğunluğu ortadan kaldırılacak. Yapılacak viyadükler de rampa kesimlerini bertaraf ederek daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak.”

Bu yatırımın sadece bir yol projesi olarak görmemek gerektiğini aktaran Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu yolun devamında Elbistan-Göksun projesi var. Ciddi ilerleme kaydedilen ve kentimiz açısından önemli bir projede çalışmalar sürüyor. Elbistan-Malatya aksı da bu güzergahla birleştiğinde özellikle doğu illerinden Kayseri ve daha sonrasında Ankara-İstanbul gibi metropollere geçiş noktasında alternatif bir yola kavuşmuş olacağız. Bu da, her gün çok sayıda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarla özel araçların Elbistan’dan geçmesi anlamına geliyor. Bu sirkülasyon, kentimizi önemli bir kavşak noktasına dönüştürecek. Kentimizin ekonomik anlamdaki gelişmesine de ciddi katkı sunacak.

Bu projenin hayata geçirilmesinde büyük desteği ve katkısı olan başta AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Mahir Ünal’a, bölge milletvekillerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.