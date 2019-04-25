Başkan Gürbüz: “Elbistan cazibe merkezi olacak”

Yoğun geçen seçim döneminin ardından vatandaşların teveccühlerine layık olabilmek adına yoğun iş ve çalışma temposuna devam ettiklerini belirten Gürbüz, “Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek geleceğin Elbistan’ını inşa etmek için bütün alanlardaki hizmetleri dört koldan sürdürüyoruz” dedi.

Elbistan’ı geleceğe taşıyacak projeleri ve yatırımları hayata geçirirken vatandaşların ve esnafların da görüşlerine başvuracaklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “Bize verilen bu görevi gibi layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olacağız. Projelerimiz geleceğin Elbistan’ı için planladıklarımızı artık hayata geçireceğiz. Her zaman sahada ve hemşerilerimizle bir arada olacağız. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın talimatı ile bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile gerekli yazışmalarımızı yaptık. Kentimizin Çok yakında 12 Noktasında yeni spor sahasına kavuşacak. Elbistan Yatırım Destek Ofisi’ni önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Kalkınma Ajansından gelecek teknik ekip çeşitli konularda personel ve katılımcılara eğitim verecek. Burada AR-GE birimi kurarak üniversiteden yeni mezun olan gençlerimize proje yazma eğitimi ve kendi yazdıkları projelerden para kazanma ortamı oluşacak. Bölgemizin kendine has ürünler olan cevizli şeker, Elbistan lahanası ve ayçiçeği ile ilgili coğrafi işaret çalışmalarımızı başlattık.