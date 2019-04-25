banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gürbüz: “Elbistan cazibe merkezi olacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sungur ve mahalle temsilcilerini kabul ederek Elbistan’ın ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak yeni projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Başkan Gürbüz: “Elbistan cazibe merkezi olacak”

Yoğun geçen seçim döneminin ardından vatandaşların teveccühlerine layık olabilmek adına yoğun iş ve çalışma temposuna devam ettiklerini belirten Gürbüz, “Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek geleceğin Elbistan’ını inşa etmek için bütün alanlardaki hizmetleri dört koldan sürdürüyoruz” dedi.

Elbistan’ı geleceğe taşıyacak projeleri ve yatırımları hayata geçirirken vatandaşların ve esnafların da görüşlerine başvuracaklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “Bize verilen bu görevi gibi layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olacağız. Projelerimiz geleceğin Elbistan’ı için planladıklarımızı artık hayata geçireceğiz. Her zaman sahada ve hemşerilerimizle bir arada olacağız. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın talimatı ile bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile gerekli yazışmalarımızı yaptık. Kentimizin Çok yakında 12 Noktasında yeni spor sahasına kavuşacak. Elbistan Yatırım Destek Ofisi’ni önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Kalkınma Ajansından gelecek teknik ekip çeşitli konularda personel ve katılımcılara eğitim verecek. Burada AR-GE birimi kurarak üniversiteden yeni mezun olan gençlerimize proje yazma eğitimi ve kendi yazdıkları projelerden para kazanma ortamı oluşacak. Bölgemizin kendine has ürünler olan cevizli şeker, Elbistan lahanası ve ayçiçeği ile ilgili coğrafi işaret çalışmalarımızı başlattık.

Kızılcaoba mahallemizdeki tarihi evlerimizin restorasyon çalışmaları ile ilgili ekiplerimizin çalışmaları başladı. Kadim bir medeniyete sahip Elbistan’ımızın sosyal dokusunu güçlendirecek, turizm yerlerini ön plana çıkartacak ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Tarihi evlerimizden bir tanesini yöresel yemek satış noktası yaparak yerli ve yabancı turistler ile gezginlere tadına doyulmaz yemeklerimizin tanıtımını yapacağız, bu durumda hem ekonomiye hem de ilçemizin tanıtımına önemli kazanımlar sağlayacak. Meydan düzenlemesi, alt ve üst yapı yatırımlarımızla bu bölgemizin eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmaya özen göstermekteyiz” şeklinde konuştu. 



 

 

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Polat 4 hafta önce

Elbistan cazibe merkezi oldu göçvererek zaten

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hakan ismet 4 hafta önce

Hani koltukta oturmayacaktın başkan sow Du desene koltuk yakmak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DOĞAN DOĞANCAN 4 hafta önce

İNSANLAR TEKRAR SU DAN ZEHİRLENMEZ İNŞALLAH!........

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
H.efe 4 hafta önce

Sadece Kadim Şehir Lafını Duyuyoruz Hizmet Olarak bişey yok koltuk yakmaktan başka

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adem 4 hafta önce

Sayın başkan kendini seçim sürecinde zannediyor halen o etkiyi atlatamadı .Sayın Başan Seçildiniz şu olacak bu olacak demeye gerek yok yapın halk size yerki verdi her geçen gün zamanınızdan alıyor saygılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 4 hafta önce

Sayın başkanım öncelikle göreviniz hayırlı olsun
Gerekli kurumlarla irtibata geçilse şu şardağına yollar açılsa emin olun Elbistanlılar az bir yönlendirmeyle şardağını yemyeşil yapar..
Kızılcoba su depposunun etrafına göz gezdirirseniz bir kaç gönüllünün orada kayalarda nasıl ağaç diktiklerini ve büyüttüklerini görürsünüz
Allah yar ve yardımcıniz olsun şevkinizi daim kılsın..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanli 4 hafta önce

Once şu dogal gaza kaldirimlara yollarA agirlik verin şimdiye kadar bir ijrat yok laf bol

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
adem 4 hafta önce

sayın baskan su belediye binasini degistirmenin vakti geldi alani acik camli bir belediye binasi yakismazmi elbistanimiza

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119