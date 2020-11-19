Başkan Gürbüz, ‘Elbistan bizim evimiz’ sloganı ile ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gürbüz, 2021 yılı hizmet planlamaları doğrultusunda gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili, “Gidilmeyene gitmeyi ve nerde olursa olsun daima halkımıza hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Her biri ayrı güzellik ve kültürel birikim barındıran mahallelerimize hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisinde olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 79 yerleşim birimini kapsayan kırsal mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Gürbüz’ün, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde görüp 2021 yılı yatırım programını şekillendirmek amacıyla startını verdiği ziyaretlerin son durağı Kantarma, Günaltı, Dervişçimli, Atmalıkaşanlı, Hasanalili ve Armutalan mahalleleri oldu. Başkan Gürbüz, hizmet önceliliğini belirlemek için mahalleleri karış karış gezse de ziyaretleri bir kaynaşma ve buluşma vesilesi olarak da görüyor.

“Elbistan bizim evimiz” diyerek bu amaca dikkat çeken Başkan Gürbüz, “2021 yılını, kırsala hizmet yılı olarak belirledik. Merkezdeki mahallelerimiz hangi hizmeti alıyorsa, kırsal mahallelerimiz de aynı yaşam standartlarına kavuşsun istiyoruz. Bunu yaparken de sorunu, talebi uzaktan uzağa değil bizzat içinde yaşayan halkımızın dilinden duymaya gayret gösteriyoruz. Bir hayali gerçekleştirmenin tek yolu çok çalışmaktan geçiyor. Şehrimizi daha güzel yarınlara ulaştırabilmek adına gece gündüz demeden mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Kırsal alanda yaşam kalitesini artırmak için daha önce gidilmeyene gidiyor, bizleri bağrına basan vatandaşlarımızın beklentilerine kulak veriyoruz. Çözümü beraber üretiyor, planlamamızı da anlatıyoruz. Her bir mahallemize dokunarak yeni Elbistan’ı hızlı bir şekilde oluşturmak için çalışıyoruz. Mahallelerimize değer katma anlayışı ile yaşam standartlarını yükseltmeye özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Hizmet anlayışının odağında insan olduğunu belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Belediyecilik anlayışımızın özü de odağı da insan. Çok geniş bir coğrafyaya hizmet zorunluluğumuz var. Ama mesafelerin önemi yok artık. Biz o mesafeleri aşarak hizmet üretmeye, gönül bağı kuracağız. Gönülleri yakın eyleyip, eli öpülesi analarımızın, dedelerimizin, hayata umutla bakan yavrularımızın yaşamlarını güzelleştirme adına tüm gücümüzle sahada olacağız. Her gittiğimiz yerde bizlere yüreklerini açan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah, bu sevgi ve muhabbeti daim kılacak işlere imza atacağız.”





















