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Başkan Gürbüz: “Elbistan Belediyesi gücünü güneşten alacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 500 KWe kurulu güçteki güneş enerjisi santrali (GES) projesinde montaj işlemlerinin tamamlandığını belirterek, “Elbistan Belediyesi, artık gücünü güneşten alacak” dedi.

Başkan Gürbüz: “Elbistan Belediyesi gücünü güneşten alacak”
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Elbistan Belediyesi’nin açık pazar alanının çatısı için hazırladığı güneş enerjisi santrali (GES) projesinde kurulum çalışmaları bitti. 500 KWe kurulu güce sahip olan GES, açık pazar alanının 7 bin 600 metrekarelik çatısına yapıldı. Çatı tipi GES projesinde fotovoltaik paneller, adeta birer domino taşı gibi yerleştirilerek elektrik üretmeye hazır hale geldi. Bundan sonraki süreçte ise şehir şebekesi bağlantı işlemleri ve diğer prosedürler tamamlanacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, güneş enerjisi projesi ile ilçeye kalıcı ve çevreci bir sistem kazandırdıklarını söyledi.

Elbistan’ın, güneş ışınımı noktasında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, GES projesinin, özel sektör ve vatandaşlara da örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Elbistan Belediyesi’nin, elektrik faturası gibi bir gider kalemi olmayacağının altını çizen Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Belediyemizin elektrik ihtiyacını bu projeden ürettiğimiz enerji ile karşılayacağız. 3 yılda kendisini amorti etmesini beklediğimiz GES projemizde panel kurulumu tamamlandı. Çok kısa süre içerisinde projemiz elektrik üretmeye başlayacak. Biz de şebeke bağlantısı ve diğer resmi işlemleri takip ediyoruz. Bu işlemlerin ardından yılda 1 milyon lira gibi bir bütçeyi tasarruf etmiş olacağız. Hemen hemen sıfır bakım masrafı ile kalıcı ve çevreci bir sistemi ilçemize kazandırmış olduk. İlçemize hayırlı olsun.”

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Başkan Gürbüz: Elbistan Belediyesi Gücünü Güneşten Alacak