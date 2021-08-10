Başkan Gürbüz, “Elbistan artık gelişen ve nitelik kazanan bir şehir”

Şehrin artılarını çıkarmak, kültür- sanatını yansıtmak ve bunu yaparken de ekonomik manada zor günler geçiren küçük, orta- büyük esnaflara can suyu olacak organizeye imza attıklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehir olarak hedeflerinin yanındaki komşuları ile yarışır hale gelmek olduğunun altını çizdi.

Başkan Gürbüz, “Bu yapımızla, bu rekabet gücümüz ile kısa vadede uzun mesafeler kat etmek istiyoruz. Yanımızda, Kahramanmaraş ile Gaziantep ile Malatya ile yarışacak bir noktaya gelmek istiyoruz. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti dünyada ilk 10 ekonomiye girmek için hedef koyuyor. Bu çok büyük bir hedef. Bu hayali kuracak kadro Elbistan'da da var. Bunları hayal edip biz de ilk 10 ekonomi arasını girmek için çalışacağız” dedi.

Hedeflerinin herkesi mutlu etmek olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, 26 Temmuz 31 Temmuz arasında yapılan festivallerden esnafın kazancının iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Elbistan festivalleri komitesi başkanı kendi ifadesi ile festivalin Elbistan'a katkısı 500 milyon TL. Çok büyük bir para. Bu nakit olarak Elbistan'a girdi. Bunlar bizi mutlu ediyor. Doğru bir hamle herkesin kazandığı bir festival oldu. İnsanlar mutlu oldu. Gurbetçi vatandaşlarımız mutlu oldu. Çünkü onların onuruna düzenlenen bir etkinlik oldu. Esnafımız mutlu oldu. Gençlerimiz mutlu. Daha da iletişimimizi güçlendirmiş olduk.”