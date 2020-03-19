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Başkan Gürbüz: “El birliği ve doğru tedbirlerle bu süreci atlatacağız”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs salgınına karşı belediye olarak ilk andan itibaren alınan önlem ve tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Gürbüz: “El birliği ve doğru tedbirlerle bu süreci atlatacağız”
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Virüse karşı en önemli mücadelenin tedbir olduğunu belirten Başkan Gürbüz, bu konuda vatandaşlara da büyük görevler düştüğünün altını çizerek, “Doğru tedbirleri alarak el birliği ile bu süreci atlatacağız” dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından virüse karşı tedbirlerin en üst seviyede tutulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşların sağlığı düşünülerek tüm adımları attıklarını söyledi.

Türkiye’de virüs tespit edilmeden önlem amaçlı olarak yeterli miktardaki dezenfektasyon alımı yaptıklarının da bilgisini veren Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Tüm dünyanın sorunu hale gelen ve birçok can kaybına neden olan koronavirüs salgınına karşı, ilk andan itibaren önlemlerimizi aldık. Ülkemizde tespit edilmeden olası virüs tehdidine karşı, yeterli miktardaki dezenfektasyon ürünü alımımızı yaptık. Küresel salgın haline koronavirüse karşı, devletimizin verdiği örnek mücadele için üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. En kötü senaryoya karşı ayakta kalması gereken kurumların başında belediyeler geliyor. Halkımızın sağlığının korunmasını en önemli görev bilerek tüm tedbirlerimizi aldık ve bu doğrultuda da gereken adımları atıyoruz.”

İlçe genelinde tüm kamu kurumları, belediyeye ait hizmet binaları ve sosyal tesisler başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı birçok noktada ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması yapıldığını bildiren Başkan Gürbüz, “Küresel salgına dönüşen ve pandemi olarak kabul edilen koronavirüse karşı ülke olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele veriyoruz. Özellikle halkımıza hizmet verdiğimiz alanlarda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için önlem amaçlı dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Bu amaçla belediyemize ait bazı sosyal tesislerin hizmetlerini geçici olarak durdurduk. Kamusal alanlar, kurum binaları, okullar, ibadethaneler ve parklar başta olmak üzere birçok noktada dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yürütülüyor. Ekiplerimiz, ilçe genelinde halkımızın sağlığını korumak adına tüm gayretleriyle çalışıyorlar. Bundan sonra da önlemleri belediye olarak, devletimizin tüm kurumlarıyla işbirliği içinde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Alınan önlemlere karşın vatandaş olarak bizlere de çok büyük bir görev düşüyor. Önümüzdeki 2-3 hafta hastalığın yayılması noktasında son derece önemli. Bu dönemde virüsten korunma kurallarını çok sıkı bir şekilde uygulamalıyız. Koronavirüsten korunma yollarının en başında hijyen geliyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, hijyen kuralları çerçevesinde hassas davranmalarıdır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir” şeklinde konuştu.








 


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Vahit 2 saat önce

İyi de daha önceki gün toplu halde mağaza açılışındaydınız ! Önce sizlerin dikkat ederek, örnek olması gerekmiyor mu ?!

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Köylü milletin efendisidir 2 saat önce

Müftülük ve muhtarlarla toplantı yapılıp köydeki toplu yemek organizasyonlarını askıya almalı başkanım böylelikle köylere ücra yerlere yayılması engellenir

Cenaze yemekleri askıya alınmalı

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Köylü milletin efendisidir 2 saat önce

Sayın başkanım cenaze yemekleri askıya alınmalı gerek olursa belediye aşevi sadece cenaze sahiplerine 50-100 kişilik yemek götürmeli herşey askıya alındı ama bu cenaze yemeklerine bir ayar vermeli yoksa bütün uyarılar çalışmalar emekler boşuna gider

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